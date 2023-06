LG nous propose un nouvel écran PC : Le UltraGear 27GR75Q-B.



Gagnez en confort et en performance avec le moniteur LG UltraGear 27GR75Q-B ! Avec sa dalle IPS de 27 pouces, sa haute résolution et sa fréquence d'affichage à 165 Hz, entrez dans un univers gaming de haute volée !



















Conçu pour le jeu :



Vitesse



- Taux de rafraîchissement de 165Hz,

- Temps de réponse de 1ms (GtG).



Écran



- 27” QHD (2560 x 1440),

- HDR10 / sRGB 99% (Typ.).



Technologie



- Compatible NVIDIA G-SYNC,

- AMD FreeSync Premium.



Écran rapide, gameplay fluide



Une vitesse rapide de 165Hz permet aux joueurs de voir l’image suivante rapidement en toute fluidité. Les joueurs peuvent ainsi réagir rapidement face à leurs adversaires et viser aisément leurs cibles.



Une vitesse à couper le souffle pour une immersion complète



Avec un temps de réponse ultra-rapide de 1ms (GtG), réduisez les images rémanentes et bénéficiez de performances de jeu inédites.



Compatible NVIDIA G-SYNC



Le 27GR75Q est un moniteur compatible G-Sync, testé et officiellement validé par NVIDIA, ce qui lui permet de réduire les saccades et déchirures d'écran pour une expérience de jeu fluide et rapide.



AMD FreeSync Premium



Grâce à la technologie FreeSync Premium, les joueurs peuvent profiter de mouvements fluides et harmonieux dans les jeux ultra-dynamiques en haute résolution. Elle permet de réduire les saccades et déchirures d’écran.



Prenez part au combat grâce à des couleurs réalistes



Ce moniteur prend en charge un large spectre de couleurs, jusqu'à 99% de l'espace colorimétrique sRGB et bénéficie d'une reproduction fidèle des couleurs avec le HDR10, ce qui permet une immersion visuelle complète. Quelque soit le champ de bataille, les joueurs se retrouveront au cœur de l'action.



Conception spécialement pensée pour les joueurs



Améliorez votre expérience de jeu grâce à un nouvel éclairage hexagonal et à un design avec cadre à bords fins sur 3 côtés. Le support, réglable en hauteur, inclinable et pivotable en mode portrait vous permet de jouer plus confortablement.



Interface graphique primée pour les jeux



Les joueurs peuvent utiliser les fonctionnalités On-Screen Display et OnScreen Control pour personnaliser facilement les paramètres, du réglage des options de base de l'écran à l'enregistrement d'une "touche définie par l'utilisateur" dont l'utilisateur peut définir le raccourci.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 27 juin 2023. Le prix sera de : 299.90 euros.



LG