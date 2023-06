La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ou Titan Ada est à nouveau photographiée, avec un refroidisseur massif à quatre fentes.



Les premières photos de la carte graphique, que l'on suppose être la NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ou une Titan Ada de nouvelle génération, ont été divulguées en octobre 2022, lorsque les premiers GPU Ada arrivaient sur les étagères des magasins. Nous avons pu voir un refroidisseur d'une hauteur d'au moins quatre slots et d'une capacité de refroidissement allant jusqu'à 900W. La solution de refroidissement était également très unique dans sa conception puisque le PCB était placé sur le côté plutôt que sous le dissipateur thermique lui-même, ce qui signifiait qu'il devait être placé verticalement, ce qui est une première pour une carte graphique GeForce grand public.







La deuxième fuite a eu lieu quelques mois plus tard, en janvier 2023, et nous a donné un aperçu d'un produit plus finalisé avec le nom PG137 SKU qui a d'abord été signalé par Kopite7kimi et plus tard montré dans un manifeste d'expédition qui a confirmé que la carte serait dotée d'une VRAM de 48 Go et d'une interface de bus large de 384 bits.







Aujourd'hui, nous avons de nouvelles photos de la présumée NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti ou du GPU Titan Ada provenant d'une autre fuite dans des photos publiées par l'utilisateur de Twitter, @ExperteVallah. Ces nouvelles photos montrent un prototype de la carte en question à côté d'une GeForce RTX 3080 Ti ou RTX 3080 FE. Ces images montrent que le prototype est une unité très robuste qui occupe au moins quatre emplacements et nécessite un seul connecteur 16 broches pour démarrer, ce qui signifie que son TDP atteindra 600W et non pas 900W comme les premières rumeurs l'avaient annoncé. De plus, le PCB semble être absent de cette variante particulière puisque les sorties d'affichage sont vides.







La seule chose que cette unité possède est le dissipateur thermique, l'enveloppe, la plaque arrière et le câblage du connecteur à 16 broches. Le connecteur ne sera pas directement connecté au PCB comme le reste des cartes de la série RTX 40, mais utilisera plutôt une extension câblée qui passe par le dissipateur thermique et va de l'autre côté de la carte. Alors que le leaker demande s'il pourrait s'agir de la carte graphique Titan RTX (Ada), j'en doute personnellement puisque la carte porte clairement le logo "GeForce RTX" et que les cartes Titan n'utilisent pas ce logo.











De plus, la plaque frontale indique clairement "RTX 4090", il est donc possible que la 4090 originale ou un prototype de la carte utilisait le même refroidisseur avant que NVIDIA n'opte pour un design plus conventionnel de la Founders Edition.







Il est probable qu'un design similaire ait été testé pour la 4090 Ti et la Titan Ada, mais des rapports indiquent que la Titan a été plus ou moins annulée. À la place, la RTX 4090 Ti serait proposée avec le PCB PG136/139, comprenant un GPU AD102 avec 18 176 cœurs, soit une augmentation de 11% des cœurs par rapport à la RTX 4090, 96 Mo de cache L2, soit une augmentation de 33% par rapport à la RTX 4090, et 24 Go de mémoire GDDR6X.



Alors que la capacité de mémoire reste identique à celle de la RTX 4090, la bande passante sera considérablement améliorée. C'est du moins ce que l'on suppose, mais étant donné à quel point NVIDIA modifie les spécifications et le design pendant la phase de planification, ce plan pourrait avoir été abandonné pour quelque chose de complètement différent à ce jour.







Nous verrons peut-être une version similaire ou modifiée de cette carte graphique lorsque NVIDIA décidera de lancer la 4090 Ti, mais pour l'instant, nous ne pouvons que regarder ce monstre et imaginer à quel point il sera une bête féroce en termes de performances de jeu et surtout de prix. Les partenaires de NVIDIA ont présenté de nouveaux designs à 4 et 5 slots pour les futures cartes GeForce RTX 40 comme la 4090 Ti au Computex 2023 que vous pouvez voir ici.



