Une fuite indique que G.SKILL prépare des modules de mémoire DDR5 non binaires de 24 Go avec prise en charge AMD EXPO.



Le leaker MEGAsizeGPU a mis en ligne des photos de modules DIMM G.Skill inédits. Il affirme que le matériel qui a fait l'objet de la fuite "est le premier module expo 24G*2 DDR5 au monde : F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR." La mémoire Trident Z5 de nouvelle génération serait conçue pour un taux de transfert de données de 6000 MT/s, et des photos en gros plan des étiquettes sur les dissipateurs thermiques indiquent que les unités d'échantillonnage sont des modules de mémoire DDR5 non binaires de 24 Go qui peuvent prendre en charge les profils EXPO pour les CPU de la série Ryzen 7000 d'AMD. MEGAsizeGPU affirme que "6000 MHz est le point idéal pour Ryzen" (AM5).



















Des captures hors écran montrent un système PC démarrant en mode DDR5-6000 - dans un environnement Windows OS, CPU-Z démontre que ces nouveaux modules Trident Z5 sont basés sur des circuits DRAM de 24 Go fabriqués par SpecTek (au lieu de 16 Go binaires) - SpecTek est une division travaillant sous Micron Technology. G.SKILL vendra probablement la mémoire Z5 non binaire par paires, et nous nous attendons donc à voir apparaître bientôt sur le marché des kits assortis de 48 Go à double canal. MEGAsizeGPU n'a pas mentionné de prix ou de disponibilité. Kingston a présenté ses propres offres de mémoire non binaire au Computex 2023, mais les documents de présentation disponibles n'indiquaient pas si leurs nouveaux modèles prenaient en charge les profils étendus pour l'overclocking (EXPO) d'AMD.



