Une nouvelle vidéo sur Hardware Archive présente l'overclocking des Pentium III et les gains qu'il est possible d'avoir !

Bon, n'ayons pas peur des mots, ayant toujours été fan d'overclocking, je me suis dit qu'il fallait que j'envoie à Clément de Hardware Archive un PC à base de Pentium III 650 que j'avais rôdé pour le monter ensuite facilement à 866MHz, et plus encore pour qu'il le teste et le compare à un Pentium III 850 ayant une fréquence très proche, mais un fsb de seulement 100MHz, alors que le Pentium III 650@866 est passé d'un fsb de 100@133MHz. Les gains sont énormes et explosent même ceux du Pentium III 850 !!!

Accédez à la vidéo sur Hardware Archive