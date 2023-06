La collection Sonic Origins Plus de Sega est disponible dès maintenant.



Sonic Origins Plus est maintenant disponible ! Ce pack tout-en-un comprend Sonic Origins et le Plus Expansion Pack, avec 12 titres Sonic Game Gear, Knuckles jouable dans Sonic CD et, pour la toute première fois, Amy Rose en tant que personnage jouable dans Sonic the Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD ! Ce pack comprend également le Premium Fun Pack et le Classic Music Pack.







Lorsque Sonic Origins Plus sera lancé le 23 juin 2023, Sonic Origins : Digital Deluxe Edition, le Premium Fun Pack et le Classic Music Pack ne seront plus disponibles à l'achat séparément sur les vitrines numériques. Mais ne vous inquiétez pas ! Tout le contenu de ces packs sera inclus dans Sonic Origins Plus ! Si vous possédez déjà Sonic Origins, vous pouvez acheter le pack d'extension Plus pour recevoir le contenu du Classic Music Pack et du Premium Fun Pack, ainsi que tout le nouveau contenu ajouté à Sonic Origins Plus !











C'est le moment idéal pour se replonger dans les jeux Sonic légendaires qui ont tout déclenché. Découvrez les titres Sonic classiques bien-aimés, améliorés et redéfinis, dans cette collection incontournable !



Une petite bande-annonce du jeu : Cliquez ICI.



Pour les possesseurs actuels de Sonic Origins, le pack d'extension Plus est disponible séparément en tant que mise à jour à 9.99 Dollars afin que vous puissiez profiter de toutes les améliorations et du nouveau contenu que Sonic Origins Plus a à offrir en toute simplicité.



TECHPOWERUP