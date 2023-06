THE GURU3D nous propose le test d'un nouveau watercooling AIO : Les Enermax Aquafusion ADV 360 et 240.







Aujourd'hui, nous examinons les nouveaux refroidisseurs AIO d'Enermax, Aquafusion ADV 360, et ADV 240. Le modèle précédent (Aquafusion 360) a été examiné il y a deux ans et a reçu le prix "Great Value". Quelles seront les performances du nouveau ? Commençons par la présentation générale. Il n'est disponible qu'en trois tailles, les 360 et 240 mm que nous avons eus, et aussi en 120 mm. Ces refroidisseurs ont un design en miroir infini sur le boîtier de la pompe, entouré d'un diffuseur pour un éclairage ARGB plus vif. Le bloc d'eau dispose de deux chambres pour augmenter la durée de vie sans compromettre l'efficacité. Les Enermax Aquafusion ADV 360 et 240 sont équipés de trois ou deux unités Enermax SquA RGB, utilisant la technologie Vortex Frame et un design de moyeu réduit, avec une vitesse de ventilateur allant de 500 à 2000 rpm. Le débit d'air maximum est de 79,8 CFM. Les niveaux de bruit ne dépassent pas 32,6 dB(A) pour le 360 mm et 36,2 dB(A) pour la variante 240 mm (mais vous devez vous rappeler que presque tous les fabricants mesurent cela avec leur propre méthodologie, vous ne pouvez donc pas faire de comparaisons directes). En ce qui concerne les dimensions, les radiateurs mesurent 394 x 124 x 27 mm (L x L x H) pour la version la plus grande et 274 x 120 x 27 mm (L x L x H) pour la plus petite. Le TDP supporté est de 380 W pour la variante de 360 mm et de 360 W pour la version de 240 mm. La longueur des tubes est de 400 mm. Les Enermax Aquafusion ADV 360 et 240 sont compatibles avec les sockets CPU suivants :



- AMD - AM5/AM4 /AM3+/FM2+/FM1,

- Intel - LGA 1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366.



Il existe deux variantes de couleur :



- Noir,

- Blanc (pour 240 et 120 mm).







En ce qui concerne les effets lumineux, les logiciels des grandes marques sont pris en charge, mais vous pouvez également les choisir en utilisant le boîtier de contrôle Enermax RGB fourni avec dix préréglages. Nous tenons à souligner que nous utilisons maintenant le processeur i9 13900K Raptor Lake pour vérifier le refroidisseur et AMD Ryzen 9 7900X (auparavant, il y avait l'Intel Core i9 12900K et le Ryzen 7 3700X).







Enermax Aquafusion ADV 360 et 240 sont vendus à 119,99 USD et 99,99 USD, respectivement. La période de garantie est de cinq ans, ce qui peut être un argument de vente, puisque la norme est de deux ans (et que seuls quelques autres fabricants offrent six ans).



Pour lire la suite : Cliquez ICI.



THE GURU3D