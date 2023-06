LG nous propose un nouvel écran PC : Le UltraGear 45GR95QE-B.



Gagnez en confort et en performance avec le moniteur LG UltraGear 45GR95QE-B ! Avec sa dalle OLED de 44.5 pouces au format 21/9, sa haute résolution et sa fréquence d'affichage à 240 Hz, entrez dans un univers gaming de haute volée !



























Conçu pour le jeu



1ᵉʳ moniteur gaming LG OLED incurvé (800R) 240Hz avec un temps de réponse de 0.03 (GtG).



Immersion complète dans le jeu



Grâce à une dalle OLED 45" WQHD au format 21/9 prenant en charge le HDR10 et couvrant 98,5 % de l'espace colorimétrique DCI-P3 (Typ.), le moniteur LG UltraGear™ permet aux joueurs de s'immerger au cœur du jeu.



OLED AVEC PIXELS AUTO-EMISSIFS



La technologie OLED aux pixels auto-émissifs offre une expérience de jeu immersive grâce à la richesse de ses couleurs, à un taux de contraste élevé et à un temps de réponse rapide.



Taux de contraste OLED 1.5M:1



Grâce à un taux de contraste élevé de 1 500 000:1, le joueur peut apprécier la quasi-totalité des couleurs et des graphismes pensés par les créateurs.



Ne voyez que votre jeu à l'écran



L'application combinée des technologies anti-reflets et faible réflexion offre une meilleure expérience de visionnage. Les distractions sont réduites, peu importe l'endroit, même dans un environnement lumineux.



Vitesse fulgurante, l'OLED le plus rapide de la gamme UltraGear



Le nouveau moniteur LG UltraGear™ offre un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms (GtG) avec une dalle OLED.



Vitesse incroyable, OLED à 240Hz



Une vitesse rapide de 240 Hz permet aux joueurs de voir l'image suivante rapidement et de la faire apparaître en toute fluidité. Les joueurs peuvent réagir rapidement aux adversaires et viser la cible facilement.



Rapidité extrême

Temps de réponse de 0.03ms (GtG)



Avec un temps de réponse de 0.03ms (GtG), réduisez les images rémanentes et bénéficiez d'un rendu net des objets pour une expérience de jeu d'une fluidité surréaliste.



Améliorez vos performances de jeu avec la technologie OLED



Le moniteur LG 45GR95QE est capable d'atteindre un taux de rafraîchissement de 240 Hz via le HDMI 2.1. Cela signifie que les joueurs peuvent profiter pleinement de la résolution WQHD et de ce taux de rafraîchissement élevé, que ce soit par DisplayPort ou HDMI.



Conception spécialement pensée pour les joueurs



Améliorez votre expérience de jeu grâce à un nouvel éclairage hexagonal et à un design sans bord sur 4 côtés. Le support, réglable en hauteur, inclinable et orientable vous permet de jouer plus confortablement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 28 juin 2023. Le prix sera de : 1 790.90 euros.



LG