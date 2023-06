Intel Raptor Lake-U, Raptor Lake-S et Raptor Lake-HX reçoivent officiellement un rafraîchissement.



Intel dévoile ses nouveautés en matière d'ordinateurs de bureau et de pc portables.







La société a confirmé tous les détails de la mise à jour de son image de marque à partir des séries suivantes. La présentation officielle ne mentionnait que les puces Meteor Lake et les puces mobiles de nouvelle génération utilisant la nouvelle marque "Core 3/5/7/9", mais l'histoire ne s'arrête pas là.







La prochaine série de processeurs d'Intel pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau comprendra également une mise à jour de la série Raptor Lake. Cependant, au lieu de simplifier les choses, la prochaine série sera divisée entre l'ancien et le nouveau schéma de dénomination. En fait, même la série Raptor Lake elle-même sera divisée en familles Core # et Core i#.



Intel Chine est allé de l'avant et a fourni un matériel explicatif rapide pour ses fans. Ces documents n'ont pas été partagés avec la communauté internationale, ce qui est regrettable, mais il y a aussi une bonne raison à cela. Intel n'a tout simplement pas confirmé la série Raptor Lake Refresh jusqu'à présent, et ces documents sont donc la première mention officielle de ces plans par l'entreprise.







En résumé, ces tableaux signifient que la marque Core # s'appliquera à Meteor Lake et Raptor Lake U Refresh, tandis que l'ancien schéma de dénomination Core i# sera utilisé par Raptor Lake-S Refresh et Raptor Lake-HX Refresh.



Série Intel next-gen mobile/desktop :



- Core Ultra 5/7/9 - Meteor Lake,

- Core 3/5/7 - Raptor Lake-U Refresh,

- 14e génération Core i# Mobile - Raptor Lake HX Refresh,

- 14e génération de Core i# Desktop - Raptor Lake S Refresh.







En outre, "Core Ultra" différenciera Meteor Lake de la série Raptor Lake-U, mais les deux architectures feront partie de la même génération de produits. Il semble que l'idée derrière le nouveau branding soit de brouiller les lignes entre les architectures, tout en donnant aux consommateurs un petit indice (aka Ultra) de ce qu'ils achètent réellement. Malheureusement, nous sommes confrontés à la même ambiguïté que la série Ryzen 7000 mobile, qui englobe plusieurs architectures dans une seule gamme.



VDEOCARDZ