Le logiciel Logitech Tune 3.2 supporte plus de claviers et souris.

En début d'année, le support des claviers et souris Logitech faisait son apparition dans le logiciel Tune 3.1 qui servait plutôt historiquement à paramétrer les casques audio professionnels mais aussi, depuis 2021, les webcams de la marque.







Cette prise en charge directe des claviers et souris Logitech dans Tune se bornait toutefois essentiellement à quelques périphériques des gammes Business et Mac. Mais les choses semblent enfin bouger puisque Logitech annonce que la toute dernière version 3.2 de Tune supporte beaucoup plus de claviers et souris y compris des modèles standards qui ne font partie ni de la gamme for Business ni de la gamme for Mac.



On peut par exemple citer l'édition "PC" des souris ERGO M575, Lift, MX Anywhere 3, MX Master 3, MX Master 3S ou encore Signature M650 (gauche et droite) qui sont désormais configurables dans Tune sans avoir recours au traditionnel logiciel Options+.



Même chose du côté des claviers avec le support des modèles standards ERGO K860, MX Mechanical Mini, MX Keys, MX Keys Mini ou encore Signature K650 qui peuvent maintenant être programmés avec Tune. Une bonne nouvelle pour les possesseurs du clavier à molette Craft puisque ce dernier est également supporté par Tune 3.2 alors qu'il n'est même pas encore supporté par Options+ ! D'ailleurs, il ne serait pas étonnant que le clavier Craft fasse son apparition très bientôt dans Options+ et pourquoi pas déjà dans la mise à jour 1.44 qui vient d'être publiée ?



Souris Logitech supplémentaires supportées par Tune 3.2



- ERGO M575 (édition PC),

- Lift (édition PC non Business),

- MX Anywhere 3 (édition PC non Business),

- MX Master 3 (édition PC non Business),

- MX Master 3S (édition PC non Business),

- POP Mouse,

- Signature M650 (édition PC non Business),

- Signature M650 L (édition PC non Business).



Claviers Logitech supplémentaires supportés par Tune 3.2



- Craft,

- ERGO K860 (édition non Business),

- POP Keys,

- MX Mechanical Mini (édition mac),

- MX Keys (édition PC non Business),

- MX Keys Mini (édition PC non Business),

- Signature K650 (édition non Business).



La liste complète des périphériques Logitech supportés par Tune 3.2 (avec ceux déjà supportés) est consultable sur la page de téléchargement ci-dessous.



Les utilisateurs qui possèdent plusieurs périphériques Logitech de la gamme bureautique (clavier, souris, casque audio, webcam, station d'accueil Dock...) seront donc contents de pouvoir désormais se contenter d'un seul logiciel unifié au lieu d'un logiciel pour chaque famille de produits. Reste à voir combien de temps encore Logitech maintiendra en vie l'application Options+ avant que celle-ci ne soit définitivement absorbée par Tune...



Options+ passe à la version 1.44



En attendant d'en arriver peut-être là un jour, sachez que le logiciel Options+ vient de recevoir la mise à jour 1.44 pour configurer les claviers et souris Logitech. Pour être exact, elle est numérotée 1.44.415778 pour les anciens systèmes d'exploitation macOS 10.15 (Catalina) et Windows 10 1809 (10.0.17763) et leurs versions inférieures. Logitech précise d'ailleurs qu'il s'agira de la dernière version d'Options+ pour ces vieux systèmes. Pour les éditions plus récentes de macOS et de Windows 10/11, ce nouvel Options+ est numéroté 1.44.415782. Seuls ces OS récents bénéficieront des mises à jour d'Options+ à l'avenir.



L'intérêt de cette version 1.44 d'Options+ réside dans la possibilité d'ajouter manuellement des applications pour les Smart Actions ce qui permet de ne pas se contenter des applications prédéfinies par Logitech. Pour rappel, les Smart Actions sont apparues fin mai dans Options+ 1.42 et sont des sortes de macros pour automatiser certaines tâches en appuyant sur une seule touche du clavier ou bouton de la souris. Il existe des actions d'application, de raccourci de frappe, de texte et système.



On remarque également que le nouveau pack clavier/souris MK370 Combo for Business est pris en charge par Options+ 1.44 et qu'un bug qui empêchait le système Windows de s'arrêter a été résolu.



Quelques autres améliorations dans Tune 3.2



Pour revenir à Tune 3.2, il faut savoir que cette mise à jour apporte plusieurs autres améliorations comme le support natif et optimisé des processeurs Apple. Il y a également du neuf pour le casque audio sans fil Zone True Wireless qui supporte des personnalisations supplémentaires des boutons et un nouveau mode additionnel d'atténuation de bruit (Noise Canceling)



On note également l'ajout de préréglages de couleur pour les systèmes d'éclairage Litra Beam et Litra Glow ainsi qu'une amélioration des performances de la fonction de cadrage automatique RightSight pour les webcams compatibles (Brio 500/501/505, MeetUp, Rally Camera, Rally Bar, Rally Bar Mini).



Téléchargement



- Application Logitech Tune 3.2.247 : Cliquez ICI.

- Application Logitech Options+ 1.44.415782 : Cliquez ICI.



