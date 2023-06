ASUS nous propose une nouvelle carte graphique : La ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8GB GDDR6.



ASUS a officiellement annoncé la carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8 Go GDDR6, dotée de spécifications impressionnantes et d'une technologie de refroidissement avancée.























La carte graphique ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8 Go GDDR6 dispose d'une configuration puissante, avec notamment 4 352 cœurs CUDA et une vitesse d'horloge de 2 565 MHz en mode Default (2 595 MHz en mode OC). Elle offre une vitesse de mémoire de 18 Gbps et dispose d'une mémoire vidéo GDDR6 de 8 Go avec une largeur de bus mémoire de 128 bits.Avec 227,2 mm de longueur, 123,24 mm de largeur et 49,6 mm d'épaisseur, cette carte graphique est compacte et polyvalente. L'interface de sortie se compose de HDMI 2.1a × 1 et de DisplayPort 1.4a × 3, offrant de multiples options d'affichage. Pour l'alimentation, elle nécessite un connecteur d'alimentation auxiliaire à 8 broches et utilise l'interface de bus PCI Express 4.0 (forme x16).



La carte ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition est équipée d'un ventilateur "Axial-tech", avec deux ventilateurs pour un refroidissement efficace. Il intègre également la "technologie 0dB", qui permet aux ventilateurs de s'arrêter de tourner dans des conditions de faible charge, garantissant un fonctionnement silencieux et minimisant la consommation d'énergie. Ne manquez pas le ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti White OC Edition 8GB GDDR6, le choix parfait pour les passionnés à la recherche de solutions graphiques de haute performance.



Pour plus d'informations, visitez le site officiel d'ASUS.



THE GURU3D