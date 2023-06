Razer présente les skins Razer pour une large gamme d'appareils.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui la prochaine étape dans la personnalisation des appareils - les Razer Skins. Proposées dans une gamme de designs et de coupes de précision pour un ajustement digne d'une usine, les Razer Skins sont faciles à appliquer et sûres à retirer, ce qui en fait le moyen ultime pour les utilisateurs de personnaliser et d'accessoiriser leurs appareils. "Libérer le style personnel et augmenter la défense de l'appareil - c'est la combinaison qui change la donne avec les Razer Skins", a déclaré Travis Furst, responsable de la division Ordinateurs portables chez Razer. "Nous permettons aux joueurs de donner une touche unique à leurs outils technologiques, tout en offrant à leur équipement de grande valeur la protection qu'il mérite."







Fabriquées avec des matériaux vinyles 3M de première qualité, les skins Razer protègent contre les éraflures et les rayures et peuvent résister à des températures rigoureuses. Des tests approfondis permettent de s'assurer que chaque peau offre un ajustement et une finition sans faille afin de maintenir la fonctionnalité complète de l'appareil. Conçues et fabriquées par Razer aux États-Unis, les peaux Razer présentent un design sans outillage qui peut être appliqué sans effort, sans pistolet à chaleur ni sèche-cheveux, et s'enlèvent facilement, sans laisser de résidus ni endommager la surface de l'appareil. Les skins Razer sont actuellement disponibles pour une large gamme d'appareils fabriqués par Razer, notamment les ordinateurs portables de jeu Blade, le Razer Edge et la ligne Razer Kishi. La compatibilité s'étend à des appareils populaires tels que la Steam Deck de Valve, la PlayStation 5 de Sony, les consoles Xbox Series X|S de Microsoft et certains MacBooks d'Apple. Les propriétaires de Nintendo Switch auront bientôt la possibilité de personnaliser leurs consoles avec des Razer Skins, et d'autres appareils rejoindront la gamme à l'avenir.















Disponibilité et Prix



Disponible aux États-Unis et au Canada à partir du 22 juin 2023 sur Razer.com, dans les magasins Razer et chez certains revendeurs. Les Razer Skins seront également disponibles dans certains pays d'Asie-Pacifique et d'Europe dans le courant de l'année.



Les Razer Skins seront disponibles pour une variété d'appareils dont les prix varieront selon les appareils :



- Ordinateurs portables, dont les Blades et les MacBooks, à partir de : 24.99 Dollars,

- Consoles, dont Steam Deck et Xbox, à partir de : 34.99 Dollars,

- Mobile, y compris Kishi et Edge, à partir de : 19.99 Dollars.



TECHPOWERUP