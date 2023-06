Audio-Technica lance le microphone USB cardioïde à condensateur AT2020USB-XP.



Audio-Technica, innovateur de premier plan dans la technologie des transducteurs depuis plus de 60 ans, annonce le lancement du microphone USB à condensateur cardioïde AT2020USB-XP - le dernier ajout à la gamme complète de produits de création de contenu de la série 20 d'A-T. Des caractéristiques compétitives et un son de qualité studio sont devenus la carte de visite de la série 20, et l'AT2020USB-XP ne fait pas exception, offrant des performances idéales pour les streamers, podcasters et autres créateurs de contenu.







S'appuyant sur le modèle de condensateur USB le plus récent d'A-T, l'AT2020USB-X, l'AT2020USB-XP comprend le même interrupteur silencieux sensible au toucher, une prise casque intégrée avec contrôle de volume et contrôle de mixage personnel pour permettre le monitoring du microphone, ainsi qu'un fonctionnement USB-Type C prêt à l'emploi. Les ajouts et améliorations de l'AT2020USB-XP comprennent une fréquence d'échantillonnage de 24 bits et 192 kHz, trois niveaux de réduction de bruit (via un sélecteur avec indicateur LED), un contrôle automatique du gain (avec indicateur LED) et l'inclusion d'un filtre anti-pop à clipser.







La prise de son directionnelle (cardioïde) du microphone permet de garder le focus sur votre voix ou toute autre source sonore choisie, tandis que son convertisseur A/N haute résolution assure une reproduction sonore extrêmement claire et naturelle. Un anneau indicateur LED à deux états s'allume en bleu pour indiquer que le microphone est alimenté par le port USB et s'allume en rouge lorsque l'audio est coupé au niveau du microphone. L'indicateur LED clignote également lorsque le niveau audio maximum est atteint.







Le microphone est livré avec un support de bureau personnalisé et un filtre anti-pop à clipser, un adaptateur fileté 3/8"-16 à 5/8"-27 et un câble USB-C à USB-A de 3,1 m avec un adaptateur USB-A à USB-C. Le support antichoc AT8455, pour absorber efficacement les bruits de vibration, est vendu séparément.



Disponibilité et Prix



L'Audio-Technica AT2020USB-XP est disponible dès maintenant - 169 euros.



