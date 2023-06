Le kit mémoire Trident Z5 de 48 Go DDR5-6000 de G.Skill a été repéré avec le support AMD EXPO.



G.Skill prépare de nouveaux kits de mémoire AMD EXPO dans le cadre de sa gamme Trident Z5 qui comprendra des modules DDR5-6000 de 48 Go.







G.Skill propose des kits de mémoire AMD EXPO en version non binaire, avec notamment un kit DDR5-6000 de 48 Go



Sur les photos postées par MEGAsizeGPU, nous pouvons voir que G.Skill prépare ses nouveaux kits de mémoire de la série AMD EXPO Non-Binaire utilisant le standard DDR5. La société a déjà sorti ses premiers kits de mémoire non binaire de 24 et 48 Go pour les plateformes XMP d'Intel en mars et va maintenant concentrer ses efforts sur la plateforme EXPO d'AMD.







Le kit G.Skill en question est le F5-6000J4048F24GX2-TZ5NR qui n'a pas encore été annoncé. Ce kit présente des spécifications DDR5-6000 et fait partie de la gamme Trident Z5 NEO RGB avec des timings CAS de CL40-48-48-96 à 1,35V. Il s'agit d'un kit de 48 Go composé de deux modules de 24 Go. Le reste du design est similaire à celui des modules Trident Z5 existants, avec un dissipateur noir ou argenté doté d'un dissipateur étendu et d'un diffuseur RGB sur le dessus. G.Skill travaille également sur ses nouvelles séries Trident Z5 Royal et Royal Elite que nous avions déjà repérées au Computex 2023.







Pour prouver que les modules de mémoire fonctionnaient bien sur une plateforme AMD, la carte mère ASUS ROG STRIX B650-E Gaming WIFI A a été utilisée avec le CPU AMD Ryzen 7 7800X3D. La capture d'écran CPU-z a été partagée et nous pouvons voir que le kit de mémoire G.Skill Trident Z5 NEO RGB 24 Go x 2 fonctionne effectivement sur la plateforme.







AMD propose également un nouveau BIOS AGESA 1.0.9.0 qui résoudra certains des problèmes de compatibilité mémoire rencontrés avec les anciens BIOS AGESA 1.0.0.7 et 1.0.7.0. Le nouveau BIOS devrait être lancé en août et nous aurons plus d'informations à partager avec vous dans les jours à venir.



En ce qui concerne le prix et la disponibilité des kits G.Skill Trident Z5 NEO RGB "AMD EXPO" Non-Binard, les modules de mémoire coûteront plus cher que les modules existants de 16 et 32 Go, mais ils sont parfaits pour les utilisateurs qui veulent étendre les capacités de mémoire jusqu'à 192 Go.



