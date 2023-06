NZXT lance la ligne audio Relay.



NZXT lance la gamme NZXT Relay Audio composée d'un casque, d'enceintes stéréo, d'un caisson de basse et d'un support pour casque avec mixeur. NZXT Relay est un écosystème matériel haute-fidélité qui fournit un son remarquable seul mais qui prend vie lorsqu'il est combiné. Avec le support de casque et le mixeur SwitchMix de NZXT, les utilisateurs peuvent passer du casque aux haut-parleurs en toute transparence.







Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Casque NZXT Relay







Le casque Relay de NZXT offre des détails audio améliorés, une gamme de fréquences étendue et un profil sonore neutre, le tout dans un cadre confortable et léger.



Caractéristiques :



- La technologie Hi-Res Audio offre des fréquences plus élevées et des détails plus précis.

- Les haut-parleurs à la sonorité précise offrent un profil sonore neutre.

- Le cadre léger et réglable répartit uniformément le poids.

- Le casque DTS:X offre un son spatial 3D précis.

- Coussins en mousse à mémoire de forme avec revêtement en similicuir.

- Microphone unidirectionnel détachable avec filtre anti-pop intégré.

- Personnalisation des paramètres sonores dans le logiciel NZXT CAM.



Haut-parleurs NZXT Relay







Disponible en noir et blanc, immergez-vous dans les paysages sonores du jeu grâce à une puissance de 80 W, des tweeters à dôme en soie et des woofers en fibre de verre, délivrant des aigus naturels et des basses riches.



Caractéristiques :



- Conçu pour une écoute rapprochée avec une gamme dynamique élevée.

- Puissance totale de 80 watts pour un son qui remplit la pièce.

- Haut-parleurs d'aigus à dôme en soie et haut-parleurs de graves en fibre de verre.

- Taille compacte permettant de l'installer confortablement sur le bureau.

- Construction de haute qualité pour un son sans distorsion.

- Entrées 3,5 mm et RCA pour une connectivité polyvalente.



Subwoofer NZXT Relay







Profitez de basses profondes et impressionnantes grâce à une puissance de 140 watts et à un haut-parleur de 6,5 pouces orienté vers le bas. Réglez votre son avec précision grâce au crossover réglable et aux boutons de contrôle de la phase.



Caractéristiques :



- Woofer orienté vers le bas et 140 watts de puissance pour des basses profondes.

- Crossover réglable et boutons de contrôle de la phase.

- Taille compacte s'adaptant confortablement sous le bureau.

- Construction de haute qualité pour un son sans distorsion.



NZXT SwitchMix







Basculez en toute transparence entre le casque et les haut-parleurs, équilibrez le son en jeu et le chat avec le curseur de qualité studio, et profitez d'un son haute résolution.



Caractéristiques :



- Commutation instantanée entre le son du casque et celui du haut-parleur.

- Fondu entre le son du jeu et celui du chat vocal.

- Le convertisseur numérique-analogique 24 bits/96 kHz fournit un son haute résolution.

- Son surround DTS 7.1 pour les appareils compatibles.

- Personnalisation des paramètres sonores dans le logiciel NZXT CAM.

- Le support permet de ranger le casque lorsqu'il n'est pas utilisé.



Disponibilité et Prix



La nouvelle ligne NZXT Relay Audio est maintenant disponible sur NZXT.com, voir les prix ci-dessous.



- Casque NZXT Relay (Noir/Blanc) : 99.99 Dollars,

- Haut-parleurs NZXT Relay (Noir/Blanc) : 249.99 Dollars,

- Subwoofer NZXT Relay (Noir) : 149.99 Dollars,

- Support de casque SwitchMix de NZXT avec table de mixage (noir) : 129.99 Dollars.



