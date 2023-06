INTEL ARC nous propose des nouveaux pilotes graphiques en version : 101.4502 WHQL.



Intel Graphics a publié la version 101.4502 WHQL des pilotes Arc GPU et Iris Xe Graphics. Selon les notes, cette version ne contient pas de nouveautés en matière de jeu ou de prise en charge de pilotes Game On. Un plantage de l'application iTunes lié à Arc (au lancement) a été corrigé, ainsi qu'un écran blanc et des messages d'erreur rencontrés dans WebView2 de Microsoft Edge. Il y a beaucoup de "Known Issues" listés cette fois-ci - Intel et EA Sports examinent un problème où les ajustements des préréglages XeSS provoquent des plantages dans F1 2023. Une corruption dans le mode Game Capture pour Dota 2 (via XSplit Broadcaster) a été constatée. La lecture et l'encodage des médias avec certaines versions d'Adobe Premiere Pro ne peuvent pas utiliser l'accélération matérielle du GPU.







Les propriétaires de processeurs Intel Core sont également confrontés à divers problèmes dans le jeu pour les titres suivants : Total War : Warhammer III (DX11), Call of Duty Warzone 2.0 (DX12), Conqueror's Blade (DX12) et A Plague Tale : Requiem. L'application Arc Control Performance Tuning est encore en version bêta, il faut donc s'attendre à quelques incohérences lors de son utilisation. Intel et Cooler Master se sont associés pour poursuivre le développement du logiciel Arc's RGB Controller, conçu sur mesure "pour permettre aux utilisateurs d'exploiter 90 LED adressables individuellement sur les cartes Intel Arc A770 Graphics Limited Edition".







PROBLÈMES CORRIGÉS



Produits Intel Arc Graphics :



- iTunes peut subir un plantage de l'application lors du lancement,

- Un écran vide ou une erreur peut être observé dans certaines applications lors de l'intégration de contenu à l'aide de WebView2.



Pour les télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP