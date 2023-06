Le prochain SSD FireCuda 540 PCIe 5.0 NVMe de Seagate est disponible en précommande.



Sans que l'on s'y attende vraiment, Seagate s'apprête à lancer son premier SSD PCIe 5.0 NVMe qui portera le nom de FireCuda 540. Les détails du disque à venir sont apparus en ligne grâce à Amazon UK, B&H Photo et d'autres qui ont mis le produit en pré-commande. Pour ceux qui s'inquiètent de l'absence d'une UGS de 4 To, vous pouvez vous détendre, car la société prévoit une UGS de 4 To, comme le montrent clairement les images publiées par Amazon UK. Cependant, le fait de changer le chiffre du numéro de modèle qui représente la taille du disque n'apporte aucune information sur une UGS de 4 To pour le moment.











Il ne semble pas que le FireCuda 540 soit en concurrence avec les disques NVMe PCI 5.0 les plus rapides, puisqu'il n'est listé que comme offrant des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 10 Go/s, bien que cela s'applique à la fois aux vitesses de lecture et d'écriture pour le SKU de 2 To, le SKU de 1 To étant un peu plus lent avec des vitesses de lecture de 9,5 Go/s et des vitesses d'écriture de 8,5 Go/s. Le disque de 1 To a une capacité de 1 000 To, le disque de 2 To doublant cette capacité pour atteindre 2 000 To et le disque de 4 To atteignant apparemment 3 949 To ou, comme le dit Seagate, permettant d'effacer 90 % du disque tous les jours pendant cinq ans. B&H Photo propose les disques au prix de 189,99 dollars pour la version 1 To et de 319,99 dollars pour la version 2 To, ce qui rend les deux versions moins chères que le Crucials T700. Amazon UK propose la version 1 To au prix de 203,48 livres sterling et ne fixe pas de prix pour la version 2 To. On ne sait pas encore quand le Seagate FireCuda 540 sera commercialisé, mais cela ne saurait tarder.



TECHPOWERUP