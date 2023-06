Phanteks lance les nouveaux Waterblocks pour CPU Glacier C370 et le Réservoir Glacier R260.



Phanteks, l'un des principaux fabricants de composants PC haut de gamme, a annoncé le lancement de ses derniers produits de refroidissement par eau, le bloc CPU Glacier C370 et le réservoir Glacier R260. Ces produits sont conçus pour fournir un refroidissement de haute performance aux passionnés de PC qui exigent le meilleur. Améliorez votre système de refroidissement CPU avec les blocs d'eau Phanteks Glacier C370I & C370A, conçus pour les sockets Intel 1700/1200/115x et les sockets AMD AM4/AM5 respectivement. Les versions Intel et AMD ont été optimisées avec un design de plaque de jet pour concentrer le flux d'eau directement sur la puce du processeur. Combiné avec un réseau d'ailettes surdimensionné, les blocs d'eau pour CPU C370 fournissent un refroidissement de haute performance pour tirer le meilleur parti des CPU modernes à TDP élevé.







L'éclairage Digital-RGB ajoute une touche accrocheuse à votre construction, avec des effets d'éclairage personnalisables. Le système de montage facile à installer fait de l'installation un jeu d'enfant pour les nouveaux constructeurs comme pour les plus expérimentés. Avec le Phanteks Glacier C370 CPU Water Block, vous pouvez garantir des performances et une esthétique optimales pour la construction de votre PC.



Réservoir Glacier R260







Le Glacier R260 est un réservoir haut de gamme conçu pour la pompe D5. Le R260 sera disponible en tant que réservoir autonome ainsi qu'en version Combo avec la pompe D5 Gen 3 de Phanteks pré-installée. L'éclairage Digital-RGB intégré offre des expériences lumineuses immersives. Grâce à ses multiples ports d'entrée et de sortie, la planification et l'installation de la boucle d'eau sont faciles et polyvalentes. Le support de ventilateur flexible et universel de 120/140 mm offre une installation facile du réservoir avec de multiples options de montage.



Le bloc CPU Glacier C370 et le réservoir Glacier R260 D5 sont tous deux compatibles avec les autres produits de refroidissement par eau de Phanteks. Ils sont également conçus pour être faciles à installer et à entretenir, ce qui les rend idéaux pour les utilisateurs novices et expérimentés.



Avec ces produits, les passionnés de PC peuvent profiter des meilleures performances et des personnalisations en matière de refroidissement par eau.



Disponibilité et Prix



Les deux éléments seront disponibles en juin 2023.



Les Prix :



- Glacier C370I & C370A CPU Block Noir : 89.90 euros,

- Glacier C370I & C370A CPU Block Blanc : 99.90 euros,

- Glacier R260 D5 Standalone Noir : 159.90 euros,

- Glacier R260 D5 Pump Combo Noir : 239.90 euros,

- Glacier R260 D5 Pump Combo Matte White : 249.90 euros.



TECHPOWERUP