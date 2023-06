Yeston dévoile le GPU GeForce RTX 4060 Ti Game Ace, avec un PCB blanc.



Yeston a présenté hier sa première carte graphique personnalisée de la série RTX 40 Game Ace, avec un lancement de produit peu de temps après - uniquement pour le marché chinois, semble-t-il, de sorte que les acheteurs occidentaux potentiels devront effectuer quelques démarches supplémentaires pour en acquérir une. La GeForce RTX 4060 Ti Game Ace est un autre exemple de la production par la société d'une carte graphique dotée d'un PCB blanc, bien qu'il s'agisse d'une carte de milieu de gamme. Yeston a déjà sorti des cartes blanches par le passé, notamment pour ses modèles haut de gamme RTX 4080 et RX 7900 XT de la série Sakura Sugar.















L'annonce faite sur Weibo souligne que la RTX 4060 Ti Game Ace coûtera entre 432 et 460 dollars (3099 - 3299 RMB), et qu'elle offre un système d'éclairage bicolore simple : "La combinaison du blanc pur et du bleu clair est fraîche et douce, et avec la LED bleue, elle vous apportera un peu de fraîcheur en cet été chaud. Le communiqué de presse de Yeston manque de détails techniques, mais les photos montrent une carte à l'aspect très basique, dépourvue de commutateur dual-BIOS.



