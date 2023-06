Nouveau firmware pour le SSD Kingston NV2.







Après la mise à jour ELFK0S.6 de la fin d'année 2022, le SSD NVMe PCIe 4.0 x4 Kingston NV2 bénéficie depuis peu d'un nouveau firmware daté du 9 mai 2023.







Ce nouveau firmware pour le SSD NV2 a plusieurs numérotations différentes suivant la capacité du SSD et probablement aussi suivant le type de mémoire flash embarqué.



Nouveaux firmwares de mai 2023 pour le SSD Kingston NV2



- NV2 250 Go (SNV2S/250G) : versions SBI03105 et SBJ01103,

- NV2 500 Go (SNV2S/500G) : versions SBI02105 et SBJ00103,

- NV2 1 To (SNV2S/1000G) : versions SBI02105, SBJ00103 et SBK00105,

- NV2 2 To (SNV2S/2000G) : version SBK00105.



Pour ce qui est des versions SBJ00103 et SBJ01103 pour certains NV2 250 Go et 500 Go, elles se contentent d'améliorer la compatibilité avec le système mais Kingston ne donne pas plus de détails. Concernant les trois autres firmwares SBI02105, SBI03105 et SBK00105, ils reprennent cette même optimisation de la compatibilité système mais améliorent également l'algorithme Garbage Collection (GC) qui sert à réorganiser périodiquement les données pour conserver de bonnes performances en écriture tout au long de la vie du SSD.



A priori, le NV2 4 To (SNV2S/4000G) n'est pas concerné par ces mises à jour.



Comme d'habitude, la mise à jour du firmware du SSD NV2 et des autres SSD de la marque s'effectue grâce au logiciel Kingston SSD Manager (KSM).



Téléchargement



- Application Kingston SSD Manager 1.5.2.6 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS