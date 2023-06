GIGABYTE prépare la série GeForce RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce.



GIGABYTE a lancé des cartes graphiques à refroidissement liquide basées sur le segment de performance GeForce RTX 4070 Ti. Avec la série RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WaterForce, la société s'adresse à la fois au marché du refroidissement liquide DIY et au marché du refroidissement liquide clé en main. La RTX 4070 Ti AORUS Xtreme WB est livrée avec un bloc d'eau complet monté en usine que vous connectez à votre propre boucle de refroidissement liquide, tandis que la RTX 4070 Ti AORUS Xtreme est équipée d'une solution de refroidissement liquide AIO.















L'AORUS Xtreme WaterForce WB utilise un bloc d'eau en cuivre nickelé qui a été adapté à la disposition du circuit imprimé en dessous, avec un couvercle en acrylique et des décalcomanies en vinyle. Le dessus en acrylique est garni de LEDs RGB adressables. La carte AORUS Xtreme WaterForce (basée sur AIO), quant à elle, utilise une solution de refroidissement AIO dont le design ressemble à celui de la carte RTX 3080 AORUS Xtreme WaterForce de la société. Cette carte utilise une solution de refroidissement purement liquide (contrairement à d'autres marques qui utilisent une solution hybride air+liquide). Le bloc de pompage de la carte est responsable non seulement du GPU, mais aussi de la mémoire et du VRM (sur des plaques de base secondaires). Un radiateur de 240 mm x 120 mm est utilisé, ce qui devrait être suffisant pour une carte graphique TGP de 300 W. GIGABYTE pourrait lancer officiellement ces deux cartes très bientôt, car les images de presse sont déjà disponibles.



TECHPOWERUP