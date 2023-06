Le microphone supercardoïde GAMDIAS PHEME M1 fait passer le streaming au niveau supérieur.



GAMDIAS, la marque leader de matériel de jeu PC, a développé une nouvelle ligne de produits de streaming avec le premier microphone de GAMDIAS, PHEME M1, conçu pour assurer un niveau audio transcendant dans une forme compacte. Ce microphone est doté d'une directivité supercardioïde, d'une résolution de 192 kHz/24 bits et d'un mode ENC qui lui confèrent des capacités d'enregistrement professionnelles. Les paramètres audio et les effets d'éclairage du PHEME M1 peuvent être réglés en quelques gestes pour permettre aux utilisateurs de prendre le contrôle de leur diffusion en continu.











Le PHEME M1 met fortement l'accent sur un modèle de prise de son plus étroit à l'avant du micro pour capturer avec précision les voix et les enregistrements audio d'une seule source tout en minimisant le bruit ambiant. De plus, les utilisateurs peuvent facilement régler les paramètres audio tels que les modes ENC et le mode muet en appuyant sur l'indicateur LED situé à l'avant du micro.







Enregistrement et diffusion en continu de qualité professionnelle



Doté d'une capsule à condensateur intégrée de 14 mm et d'une résolution de 192 kHz/24 bits, ce micro vous permet de bénéficier d'un enregistrement de qualité professionnelle garantissant une prise de son précise et l'annulation des bruits. La molette de contrôle du gain peut être réglée pour éviter les pics d'écrêtage tout en amplifiant le son et en améliorant la qualité. Il suffit d'appuyer sur la molette de réglage du gain pour passer d'un mode à l'autre parmi les 12 modes d'effets lumineux RVB intégrés.



Dominez votre diffusion en continu



Commencez à diffuser n'importe où en branchant simplement un câble Type-A et C vers Type-C, en réglant la molette streammix pour modifier le ratio de sortie de votre appareil vers le microphone, et en connectant votre casque pour suivre l'enregistrement sans délai. Le PHEME M1 est équipé d'un pied réglable pour changer l'angle du micro et peut être plié à une hauteur de 17 cm pour une meilleure portabilité. Grâce à la conception du micro détachable et au filetage intégré de 5/8", le micro peut être fixé à la plupart des pieds de micro et des bras de perche.



Pour plus d'informations, visitez la page du produit : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP