La série de châssis tour complète CTE T500 de Thermaltake est désormais disponible.



Thermaltake, la marque leader en matière de boîtiers, d'alimentation, de refroidissement, de périphériques de jeu et de solutions de mémoire pour les passionnés de PC, a le plaisir d'annoncer le lancement du châssis tour complet CTE T500 TG ARGB et du châssis tour complet CTE T500 Air en versions noire et neige. Le CTE T500 est un châssis tour complet E-ATX qui vient s'ajouter à la série de facteurs de forme CTE et qui est conçu pour fournir des niveaux élevés de performance thermique aux composants critiques. Ce châssis est équipé de trois ventilateurs CT140 préinstallés et supporte un radiateur AIO de 420 mm à l'avant, offrant ainsi un support de refroidissement complet. Pour répondre aux exigences de performance thermique et d'affichage des composants internes, le CTE T500 TG ARGB dispose de deux panneaux en verre trempé à l'avant et sur le côté gauche ; le CTE T500 Air est équipé d'un panneau en verre trempé sur le côté gauche et met l'accent sur une meilleure circulation de l'air.







La conception du facteur de forme CTE, qui signifie Centralized Thermal Efficiency (efficacité thermique centralisée), utilise une rotation de 90 degrés de la carte mère pour créer des voies de circulation d'air plus efficaces vers les sources de chaleur critiques. Cette conception permet au processeur et à la carte graphique d'être rapprochés de l'air frais généré par le panneau avant et le panneau arrière respectivement, y compris des voies de circulation d'air indépendantes. De plus, l'entrée d'air froid provenant de plusieurs directions et les sorties d'air chaud sur le côté supérieur fournissent un flux d'air optimal pour le refroidissement global. En outre, trois ventilateurs CT140 ARGB préinstallés dans le CTE T500 TG ARGB et trois ventilateurs CT140 préinstallés dans le CTE T500 Air sont la nouvelle génération de ventilateurs PWM de Thermaltake avec une vitesse de 1500RPM et fabriqués avec des pales de ventilateur spécialement réglées pour pousser l'air plus loin.







La série CTE T500 offre un maximum de possibilités de personnalisation pour différents types de refroidissement, y compris le refroidissement par air, le refroidissement liquide AIO et le refroidissement liquide personnalisé. Le CTE T500 peut accueillir jusqu'à onze ventilateurs de 120 mm au total, ainsi que des radiateurs AIO de 420 mm à l'avant, de 360 mm à l'arrière et de 120 mm sur le dessus. En outre, la série CTE T500 comprend des supports de ventilateur (à l'avant et à l'arrière) et un support de pompe et de réservoir (en bas) permettant aux amateurs d'AIO et de bricolage d'installer facilement les composants correspondants. En outre, le panneau en verre trempé de 4 mm d'épaisseur sur la gauche du CTE T500 permet aux utilisateurs d'afficher pleinement les constructions internes et l'éclairage RGB glorieux des composants.







Grâce à sa capacité d'extension matérielle supérieure, le CTE T500 peut prendre en charge une carte mère E-ATX (12 "x13"), un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 195 mm, un espace pour GPU d'une longueur maximale de 385 mm, un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 180 mm et jusqu'à six disques SSD de 2,5" ou quatre disques durs de 3,5". De plus, les bandes Velcro et les attaches de câbles autour du plateau peuvent vous aider à appliquer une meilleure gestion des câbles, et les filtres à poussière amovibles sur toutes les ventilations peuvent protéger votre système des problèmes thermiques souvent causés par la poussière. Le CTE T500 dispose également d'une entrée/sortie chargée avec deux USB 3.0 Type-A, un USB 3.2 Gen 2 Type-C et une prise audio HD pour répondre aux besoins fonctionnels des utilisateurs.







Si vous êtes un constructeur de PC à la recherche d'un châssis tour complet E-ATX avec des performances thermiques exceptionnelles et un affichage interne des composants, le CTE T500, qui bénéficie de la conception innovante de Thermaltake en matière d'efficacité thermique centralisée, d'une personnalisation maximale pour différents supports de refroidissement et d'une fenêtre cristalline sur le côté gauche, est une option de premier choix pour vous, en particulier pour le refroidissement liquide DIY ou les configurations AIO doubles.



Caractéristiques du châssis tour complet CTE T500 :



Facteur de forme CTE



Le facteur de forme CTE, conçu par Thermaltake, signifie Centralized Thermal Efficiency (efficacité thermique centralisée) et se concentre sur la fourniture de performances thermiques de haut niveau aux composants critiques. Le design utilise une rotation de 90 degrés de la carte mère, ce qui permet d'obtenir des flux d'air plus efficaces.



L'emplacement du processeur ayant été rapproché du panneau avant et celui de la carte graphique du panneau arrière, l'induction d'air froid est indépendante pour la dissipation thermique du processeur et de la carte graphique. Cette approche globale a permis à CTE de fournir un flux d'air d'admission meilleur et plus efficace grâce à l'emplacement des principaux composants et du refroidissement, ainsi qu'à l'optimisation de l'extraction de la chaleur du système.



Rotation à 90 degrés de la carte mère



La conception utilise une rotation de 90 degrés de la carte mère, ce qui permet d'améliorer l'efficacité du flux d'air.



Rapprocher les sources de chaleur critiques (CPU et cartes graphiques) de l'air frais



L'emplacement de l'unité centrale du CTE T500 ayant été rapproché du panneau avant et celui de la carte graphique du panneau arrière, l'induction d'air froid indépendante est assurée pour la dissipation thermique de l'unité centrale et de la carte graphique respectivement.



Refroidissement actif pour un flux d'air d'admission plus efficace



Cette approche globale a permis au CTE T500 de fournir un flux d'air d'admission meilleur et plus efficace grâce à l'emplacement des principaux composants et du refroidissement, ainsi qu'à l'optimisation de l'extraction de chaleur du système.



Créez et affichez la construction de vos rêves



Conçu pour répondre aux besoins des solutions de refroidissement liquide tout-en-un et personnalisées, l'intérieur polyvalent du CTE T500 TG ARGB comporte deux panneaux en verre trempé de 4 mm à l'avant et sur le côté gauche, ainsi qu'un panneau en verre trempé de 4 mm sur le côté gauche du CTE T500 Air, permettant aux utilisateurs de voir et d'admirer tous les composants dans toute leur splendeur RGB.



Prise en charge de deux radiateurs de 360 mm



Le CTE T500 offre un excellent support de refroidissement pour les amateurs de refroidissement liquide personnalisé, permettant aux utilisateurs d'installer jusqu'à deux radiateurs de 360 mm à l'avant et à l'arrière simultanément. Pour la compatibilité AIO, les utilisateurs peuvent installer jusqu'à un radiateur AIO de 420 mm à l'avant et jusqu'à deux radiateurs AIO de 360 mm à l'avant et à l'arrière.



Tous les composants de refroidissement dont vous rêvez peuvent être installés !



Le châssis tour complet CTE T500 dispose d'une énorme capacité d'installation de ventilateurs et de refroidisseurs : jusqu'à onze ventilateurs de 140 mm/120 mm et des refroidisseurs de 360 mm à différentes positions (un refroidisseur AIO de 420 mm à l'avant). De plus, les supports de ventilateur à l'avant et à l'arrière, ainsi que les points d'installation en haut, à droite et sur le couvercle permettent d'installer facilement tous les composants de refroidissement souhaités.



Trois ventilateurs CT140 de 140 mm préinstallés pour vous en mettre plein la vue



Le CTE T500 TG ARGB est équipé de trois ventilateurs PWM ARGB de 140 mm à l'avant, en haut et à l'arrière. Les effets d'éclairage LED peuvent être manipulés à l'aide d'un logiciel compatible avec la carte mère. Les utilisateurs peuvent créer un incroyable spectacle d'éclairage RGB tout en profitant des meilleures performances de refroidissement.Le CTE T500 Air dispose de trois ventilateurs PWM de 140 mm à l'avant, sur le dessus et à l'arrière. Les ventilateurs CT140 sont les plus performants parmi tous les ventilateurs de boîtier de la collection Thermaltake jusqu'à présent.



Unifiez vos ventilateurs avec votre construction !



Thermaltake lance la toute nouvelle série de ventilateurs CT, permettant aux utilisateurs de choisir entre le noir et le blanc, le RGB et le non-RGB, afin de s'adapter à toutes les couleurs que vous avez.



Flux d'air massif et performances incroyables



Images thermiques prises lors des tests thermiques. Grâce à la conception de son facteur de forme CTE et aux trois ventilateurs de refroidissement pour PC CT140 ARGB Sync préinstallés, nous avons pu nous assurer que la série de châssis tour complète CTE T500 dispose d'un flux d'air massif, garantissant des performances de refroidissement étonnantes qui maintiennent la température interne basse et stable tout en utilisant les composants les plus haut de gamme.



Possibilités d'extension haut de gamme



Le CTE T500 dispose d'une excellente capacité d'extension, vous permettant de placer autant de composants que vous le souhaitez dans votre construction de rêve. Il peut prendre en charge une carte mère E-ATX (12 "x13"), un refroidisseur de CPU d'une hauteur maximale de 195 mm, un espace pour GPU d'une longueur maximale de 385 mm, un bloc d'alimentation d'une longueur maximale de 180 mm et jusqu'à six disques SSD de 2,5" ou quatre disques durs de 3,5". Optimisé pour d'excellentes capacités de refroidissement, le CTE T500 peut accueillir jusqu'à onze ventilateurs de 140 mm/120 mm à l'avant, à l'arrière, en bas, en haut et sur le côté droit, et des radiateurs allant jusqu'à 360 mm à l'avant et à l'arrière (un AIO de 420 mm à l'avant), offrant ainsi d'innombrables possibilités aux amateurs de PC pour construire le système qu'ils désirent.



Protection parfaite contre la poussière



De fins filtres amovibles situés en haut, à l'avant, en bas, à l'arrière et sur le côté droit du châssis assurent une excellente protection contre la poussière et peuvent être facilement retirés pour être nettoyés.



Ports d'E/S pratiques



Deux ports USB 3.0, un port USB 3.2 Gen 2 Type-C et des ports HD Audio sont placés sur le panneau supérieur pour permettre un accès direct en cas de besoin.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères dotées d'un en-tête RVB adressable de 5 V, ce qui vous permet de contrôler les lumières directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus, sans avoir à installer de logiciel ou de contrôleur d'éclairage supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter les sites officiels d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock.



