TECHPOWERUP nous propose le logiciel GPU-Z en version : 2.54.0.







TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'outil d'information, de surveillance, d'enregistrement de données et de diagnostic du sous-système graphique pour les joueurs, les passionnés de PC, les overclockers et les ingénieurs. La dernière version 2.54.0 prend en charge de nouvelles cartes graphiques et apporte plusieurs améliorations qui, nous en sommes sûrs, vous seront utiles. Parmi les nouveaux GPU NVIDIA pris en charge, citons les GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 (basés sur GA104-B), RTX 3050 Laptop GPU 4 Go, RTX 3050 Mobile 6 Go (basé sur GA107-B), 40-2Q, L4, RTX A500 Mobile, RTX 2000 Ada Mobile, RTX 4000 SFF Ada, RTX 5000 Ada Mobile. Les nouveaux GPU AMD pris en charge sont les Radeon RX 7600, Pro W7800, W7900, E8860, Ryzen Phoenix Radeon 7x0M, et Ryzen Z1 Extreme. Les nouveaux GPU Intel pris en charge comprennent Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, et d'autres variantes iGPU Raptor Lake. La prise en charge des fournisseurs est ajoutée pour Sparkle (partenaire de la carte Intel Arc).







Avec cette version, nous avons ajouté la possibilité de surveiller et d'enregistrer en temps réel l'utilisation de la bande passante en lecture/écriture de la mémoire vidéo pour les GPU Intel Arc. La surveillance de l'alimentation des GPU Intel Arc a été interrompue après une récente mise à jour du pilote, ce qui est maintenant corrigé. Nous avons également amélioré la détection des capacités des codecs vidéo dans la section DXVA de l'onglet Avancé, pour tous les GPU. Le fichier de sortie XML Dump inclut désormais le nombre de transistors du GPU et la date de sortie. La détection des faux GPU a été améliorée. Les valeurs de Die-size pour les GPU NVIDIA GeForce Ada ont été corrigées, ainsi que le nombre de transistors de la RTX 4070 Mobile (basée sur AD106).



Le journal des modifications est le suivant :



- Ajout du support pour NVIDIA GeForce RTX 4060, RTX 4060 Ti, RTX 3060 (GA104-B), RTX 3050 Mobile 4 GB, RTX 3050 Mobile 6 GB (GA107-B), L40-2Q, L4, RTX A500 Mobile, RTX 2000 Ada Mobile, RTX 4000 SFF Ada, RTX 5000 Ada mobile,

- Ajout du support pour AMD Radeon RX 7600, Pro W7800, W7900, E8860, Ryzen Phoenix Radeon 700M, Ryzen Z1 Extreme,

- Ajout du support pour Intel Arc Pro A60, A60M, Flex 140, Iris Xe Max 100, iGPUs Raptor Lake supplémentaires,

- Ajout de la prise en charge du fournisseur de GPU Sparkle,

- Ajout de "Transistors" et "Release Date" à la sortie du dump XML,

- Ajout de capteurs d'utilisation de la bande passante en lecture/écriture de la VRAM sur Intel Arc,

- Amélioration de la détection des codecs dans Advanced -> DXVA (AV1 et autres),

- La langue par défaut de l'infobulle est désormais déterminée par les paramètres de l'utilisateur connecté, et non par les paramètres du système,

- Correction de la surveillance de l'alimentation sur Intel Arc,

- Correction de la fausse détection signalant un GF116 alors que le GPU réel est un GF119,

- Correction de la taille de la matrice pour NVIDIA AD102, AD104, AD106, AD107,

- Correction du nombre de transistors pour la RTX 4070 Mobile (AD106).



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP