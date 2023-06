Une fuite sur Geekbench suggère que la NVIDIA GeForce RTX 4060 est presque 20% plus rapide que la RTX 3060.



NVIDIA lancera la semaine prochaine sa série de cartes graphiques GeForce RTX 4060 bas de gamme, mais n'a rien dit sur le niveau de performance du petit GPU Ada Lovelace AD107. Cette offre plus économique (prix de vente conseillé de 299 $) disposerait de 3 072 cœurs CUDA, 24 cœurs RT, 96 cœurs Tensor, 96 TMU et 32 ROP. Elle disposera probablement de 8 Go de mémoire GDDR6 sur un bus mémoire de 128 bits. Benchleaks a découvert la première série de résultats de tests grâce à une fuite de base de données, et a publié ces détails sur les médias sociaux plus tôt aujourd'hui. Deux tests Geekbench 6 ont été effectués sur un système de test composé d'un processeur Intel Core i5-13600K, d'une carte mère ASUS Z790 ROG APEX, de mémoire DDR5-6000 et de la carte GeForce susmentionnée.



















Le test GPU Compute utilisant l'API Vulkan a donné un score de 99419, et un autre utilisant OpenCL a obtenu 105630. Il s'agit ici d'un échantillon unique, il faut donc s'attendre à des variations lorsque d'autres unités seront testées dans Geekbench avant le lancement du 29 juin. La RTX 4060 est environ 12 % plus rapide (en Vulkan) que son prédécesseur direct, la RTX 3060. L'écart se creuse avec ses performances Open CL, où elle offre un bond de près de 20% par rapport à l'ancienne carte. La RTX 3060 Ti présente des performances supérieures d'environ 3 à 5 % à celles de la RTX 4060. Nous espérons que des analyses comparatives en jeu seront bientôt réalisées.



TECHPOWERUP