Le SSD Galax HOF Extreme 50S PCIe 5.0 est dévoilé, avec des transferts de 12,4 Go/s et une IOPS de 1500K.



Galax a annoncé aujourd'hui un nouveau SSD phare pour le marché chinois -ITHome a remarqué la révélation du SSD Hall of Fame (HOF) Extreme 50S PCIe 5.0 sur Weibo. Un modèle à l'aspect et au nom très similaires a été commercialisé il y a quelques mois, mais le nouveau concurrent a ajouté un "S" à sa désignation, et nous nous attendons donc à ce qu'il offre des performances supérieures à celles de son frère non-S (un modèle très performant à l'époque). Les tests effectués par Galax en laboratoire indiquent que le nouveau modèle est capable d'atteindre des vitesses de lecture et d'écriture de 12,4 Go/s et 11,8 Go/s (respectivement), ce qui représente une belle avancée par rapport aux 10,0 et 9,5 Go/s de l'ancien modèle. Le rapport d'ITHome suggère que ces nouveaux disques durs sont capables d'atteindre 1500K IOPS.















Les séries HOF Extreme 50S et HOF Extreme 50 (non-S) partagent le même contrôleur Phison - PS5026-E26 - selon les sources d'information. Il n'y a pas de différences en termes de configurations NAND et cache, mais les nouveaux modèles sont probablement plus rapides grâce à une technologie d'algorithme ECC affinée et à des capacités de correction d'erreur LDPC de cinquième génération. Aucun prix ni aucune date de lancement n'étaient disponibles à l'heure où nous écrivons ces lignes -ITHome croit savoir que Galax sortira d'abord un modèle de 2 To, suivi d'un modèle de 4 To.



TECHPOWERUP