Galax GeForce RTX 4060 Ti EX White est une version personnalisée de la dernière carte graphique RTX 40 de NVIDIA. Dotée d'un design haut de gamme qui donne l'impression qu'elle provient d'un segment supérieur, la carte couvre toutes les bases du design, y compris un extérieur entièrement blanc, avec un refroidisseur et une plaque arrière blancs. Le circuit imprimé est beaucoup plus petit que le refroidisseur, de sorte qu'il n'est pas visible. Deux grands ventilateurs ventilent un dissipateur thermique à ailettes en aluminium qui s'étend sur toute la longueur de la carte, soit 25 cm. Ces ventilateurs, ainsi qu'un logo GeForce RTX illuminé, complètent l'éclairage de la carte.



La GeForce RTX 4060 Ti est conçue pour les jeux AAA en 1080p, bien qu'il soit possible de jouer en 1440p si vous maîtrisez les paramètres de vos jeux, ou si vous laissez la GeForce Experience choisir les meilleurs paramètres, ou mieux encore, si vous utilisez des fonctions telles que DLSS. Puisque la RTX 4060 Ti est basée sur la dernière architecture graphique Ada Lovelace, vous bénéficiez même de la génération d'images DLSS 3, une amélioration révolutionnaire qui génère des images alternatives entières de votre jeu en utilisant uniquement l'IA, sans impliquer la machine de rendu graphique principale, doublant presque votre framerate. En plus de DLSS 3, vous bénéficiez de l'optimisation de la puissance élaborée par NVIDIA pour cette génération, tirant parti du nœud de fonderie de 5 nm.







Basée sur le silicium AD106 qu'elle exploite au maximum, la GeForce RTX 4060 Ti dispose de 34 des 36 multiprocesseurs de streaming physiquement présents, ce qui représente 4 352 cœurs CUDA, 136 cœurs Tensor, 34 cœurs RT, 136 TMU et 48 ROP. La carte dispose de 8 Go de mémoire en standard, et bien qu'elle utilise la mémoire GDDR6 18 Gbps plus rapide, la largeur de son bus mémoire est divisée par deux par rapport à celle de la RTX 3060 Ti. NVIDIA a réarchitecturé le sous-système mémoire avec Ada, avec de grands caches on-die sur le GPU qui minimisent les allers-retours vers la mémoire vidéo de 40 à 60 %, ce qui permet à NVIDIA de simplifier la conception du PCB avec moins de puces mémoire sur une interface mémoire plus étroite.



La Galax RTX 4060 Ti EX White a une épaisseur de 2 fentes et une longueur de 25 cm, ce qui lui permet d'être compatible avec la plupart des boîtiers. La carte est livrée avec des vitesses overclockées d'usine de 2640 MHz boost, contre 2535 MHz référence. La carte est alimentée par un seul connecteur d'alimentation à 8 broches. Comme nous l'avons mentionné, le refroidisseur est beaucoup plus grand que le PCB en dessous, de sorte que presque tout le flux d'air du deuxième ventilateur passe par le dissipateur thermique et par de grandes ouvertures dans la plaque arrière. Galax propose la RTX 4060 Ti au prix de 400$, le prix de vente conseillé par NVIDIA.



