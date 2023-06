Cooler Master lance les refroidisseurs de CPU Hyper 212 Spectrum V3 et Hyper 620S.



Cooler Master lance les nouveaux refroidisseurs de CPU Hyper 212 Spectrum V3 et Hyper 620S qui offrent de meilleures performances de refroidissement et un éclairage ARGB attrayant, tout en offrant un excellent rapport qualité-prix. Choisissez entre le Hyper 212 Spectrum V3 à quatre caloducs et le Hyper 620S à 6 caloducs pour les CPU plus exigeants afin de garder votre système au frais. Les deux refroidisseurs de CPU sont dotés de caloducs nickelés. Les deux refroidisseurs sont également compatibles avec les derniers sockets Intel et AMD.







Caractéristiques principales de l'Hyper 212 Spectrum V3 et de l'Hyper 620S :



Caloducs plaqués nickel



La couverture complète de l'unité centrale avec une base nickelée et 4/6 caloducs uniformes transfère la chaleur uniformément et rapidement.



Détection automatique ARGB



La détection intuitive des LED fournit automatiquement un éclairage par défaut du spectre ARGB ou une personnalisation ARGB complète via une connexion d'en-tête à trois broches.



Large gamme de compatibilité







Hauteur compacte de 152 mm conçue pour une large compatibilité avec les châssis sans sacrifier les performances.



Technologie de contact direct



La technologie du contact direct maximise la surface de contact et l'échange de chaleur.



Pales de ventilateur optimisées



La conception optimisée des pales PWM améliore le flux et la pression d'air, tandis que le cadre amélioré réduit les flux turbulents pour une performance de refroidissement plus silencieuse et plus efficace.



Supports améliorés



Les supports redessinés simplifient l'installation sur les dernières plates-formes AM5 et LGA1700. Compatible avec AMD AM5/AM4, Intel LGA 1700/1200 /115X.



Disponibilité et Prix



Les Cooler Master Hyper 212 Spectrum V3 et Hyper 620S sont désormais disponibles aux Etats-Unis via la boutique Amazon de Cooler Master. Les autres régions seront disponibles à une date ultérieure.



