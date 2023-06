Opera lance Opera One, un navigateur entièrement repensé.



Opera (NASDAQ : OPRA), la société à l'origine de la gamme de navigateurs Web éponyme, dévoile Opera One, la dernière version de son navigateur. Cette version ouvre un nouveau cycle de développement du produit phare de l'entreprise norvégienne.



Entièrement conçu en vue de marquer le début d'une nouvelle ère de navigation, Opera One est le premier navigateur à intégrer une intelligence artificielle. Accessible depuis la barre latérale du navigateur, cette fonctionnalité offre un accès gratuit à la solution de pointe GPT, ainsi qu'à des données récentes issues du Web. L'objectif est d'offrir à ses utilisateurs une expérience de navigation redéfinie qui stimule leur productivité et leur créativité grâce à de multiples options d'interaction avec l'IA du navigateur.







"Nous croyons au rôle des navigateurs pour stimuler l'innovation. A ce titre, nous avons voulu repenser le rôle d'Opera à la lumière des récents développements dans le domaine de l'IA. À la différence des autres acteurs du marché, Opera ne se contente pas simplement d'ajouter des fonctionnalités IA à son navigateur. Nous avons entièrement repensé le design et la conception de notre navigateur emblématique.”



Joanna Czajka, directeur produit, Opera



Le premier navigateur Opera équipé d'une IA native



Aria, le nouveau navigateur IA d'Opera, est un pilier d'Opera One. Avec Aria, les utilisateurs d'Opera One ont accès sans frais à un service d'IA générative de pointe, fruit de la collaboration d'Opera avec OpenAI.



Aria, qui repose sur l'infrastructure « Composer » d'Opera, se connecte à la technologie GPT d'OpenAI et s'enrichit de fonctionnalités supplémentaires telles que la prise en compte en temps réel des résultats du Web. Aria est à la fois un expert du Web et de la navigation qui permet aux utilisateurs d'interagir avec l'IA pour rechercher des informations sur le Web, générer du texte ou du code, ou encore obtenir des réponses à leurs questions sur les produits Opera. À titre d'exemple, dans le cadre du support client, Aria s'appuie sur l'entièreté de la documentation d'Opera pour répondre aux questions des utilisateurs.



Les utilisateurs d'Opera One disposent également d'une toute nouvelle ligne de commande qui leur permet d'utiliser le raccourci clavier ctrl+/ (Win) ou cmd+/ pour afficher une barre superposée intégrée au navigateur et interagir avec Aria. À tout moment, les utilisateurs ont la possibilité de consulter la ligne de commande pour poser une question à Aria et interagir directement dans la barre latérale pour obtenir des réponses de la part de l'IA du navigateur, ou bien poursuivre leur navigation.



Aria intègre également la fonction AI Prompts d'Opera, lancée en début d'année en accès prioritaire. Opera One offre également à ses utilisateurs un accès direct à ChatGPT via la barre latérale du navigateur.



Par opposition à d'autres expériences de navigation, l'IA d'Opera est une fonctionnalité entièrement maîtrisée par l'utilisateur qui peut choisir de l'activer ou non. Pour utiliser Aria, il suffit de se connecter via un compte Opera ou de s'inscrire pour en obtenir un.







Îlots d'onglets : une nouvelle façon intuitive d'interagir avec les onglets



L'un des éléments emblématique d'Opera One est sa disposition sous forme de Tab Islands . Les onglets sont un élément fondamental de l'expérience de navigation, pourtant, la manière d'interagir avec eux n'a pas beaucoup évolué depuis les prémices du Web, ce qui ne correspond plus à la richesse des formats proposés et aux innombrables façons dont nous interagissons avec. De fait, des recherches établissent que la conception actuelle des onglets dans les navigateurs rend difficile le passage d'une série de tâches à une autre. De surcroît, selon les experts d'Opera, la majorité des utilisateurs se sentent dépassés par le désordre de leurs onglets et souhaiteraient que leur navigateur Web les aident davantage à organiser leur expérience sur le Web.



Les îlots d'onglets d'Opera One relèvent ce défi en proposant une nouvelle façon de regrouper des onglets connexes de manière intuitive, en fonction du contexte, et ce, sans obliger les utilisateurs à changer leurs habitudes ou même à y penser. Ainsi, les internautes bénéficient d'une plus grande souplesse dans l'interaction avec leurs onglets : ils peuvent séparer différents contextes de navigation, déplacer les onglets, réduire les îlots pour les rendre plus petits et y revenir plus tard ou les enregistrer dans des signets ou des tableaux d'épingles.



Lorsqu'un utilisateur crée un itinéraire de voyage, qu'il recherche des hôtels et itinéraires, les onglets ouverts dans ce contexte resteront groupés au sein d'un îlot d'onglets dédié. Si l'utilisateur dispose de plusieurs documents Google dans le cadre de son activité professionnelle, ces documents recevront eux aussi automatiquement un îlot d'onglets qui leur est propre. En naviguant et en multipliant les îlots d'onglets, les utilisateurs d'Opera One pourront facilement déterminer les éléments de leur choix et se déplacer entre eux.



Une navigation fluide grâce à un design modulaire et une architecture multithread



Opera réinvente régulièrement ses fonctionnalités pour répondre aux besoins évolutifs de ses utilisateurs et à la nature fluctuante du Web. Avec Opera One, le navigateur a été remanié conformément au principe du Modular Design (conception modulaire). Cette nouvelle approche, qui est mise en œuvre pour la première fois dans la version phare d'Opera aujourd'hui, permet à Opera de bâtir progressivement un navigateur plus performant et plus complet, prêt à répondre aux exigences futures de l'IA générative. Le navigateur Opera entame ainsi sa mutation vers un navigateur qui saura s'adapter activement aux attentes des utilisateurs en plaçant uniquement les fonctionnalités essentielles au premier plan : les modules adéquats d'Opera One seront ajustés automatiquement en fonction du contenu, offrant ainsi à l'utilisateur une expérience de navigation plus fluide et plus simple.



Outre la refonte de son interface, Opera a également repensé son navigateur de bureau en mettant en œuvre une nouvelle architecture de navigateur avec un moteur de composition multithread destiné à fournir une couche d'interface utilisateur plus rapide et plus fluide. Grâce au Multithreaded Compositor, Opera One devient le premier navigateur basé sur Chromium à offrir une interface utilisateur plus dynamique et plus fluide que jamais. Conjuguée aux nouveaux principes de Modular Design Principles, cette nouvelle architecture permet l'implémentation de nouvelles fonctionnalités et permet à Opera de continuer à se distinguer des autres navigateurs basés sur Chromium.



Opera One marque le début d'un nouveau cycle d'évolution pour le navigateur phare d'Opera. De nombreuses mises à jour centrées sur l'IA sont prévues dans le courant de l'année et qui viseront à améliorer considérablement l'expérience Web de ses utilisateurs.



Opera One désormais disponible



L'IA générative s'apprête à transformer notre rapport aux technologies. Or, Opera One offre un point d'entrée intuitif dans le domaine en permettant aux internautes de commencer immédiatement à exploiter son potentiel de manière contrôlée.



Très populaire dans sa version destinée aux développeurs, Opera One est désormais disponible pour tous, proposant sans frais un service de niveau ChatGPT 3.5 s'appuyant sur des résultats à jour en provenance direct sur le web.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Opera One est disponible sans frais sur Windows, macOS et Linux. Pour le télécharger, rendez-vous sur https://opera.com/one.



COWCOTLAND