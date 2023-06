La clé USB Kingston IronKey obtient le certificat SySS Pen Test pour une sécurité renforcée.



Kingston Digital Europe Co LLP, filiale de Kingston Technology Company, Inc, leader mondial des produits mémoire et des solutions technologiques, a le plaisir d'annoncer que ses célèbres clés USB chiffrées Kingston IronKey Vault Privacy 50 ont obtenu avec succès le prestigieux certificat SySS Pen Test. Cette certification renforce encore les références de la gamme de produits IronKey en matière de sécurité d'entreprise, assurant aux clients une protection solide contre les vulnérabilités potentielles et les accès non autorisés.







SySS, société de conseil en sécurité et de tests d'intrusion internationalement reconnue, a mené des évaluations rigoureuses et complètes sur la série Kingston IronKey Vault Privacy 50. L'objectif était d'évaluer sa résistance aux différents vecteurs d'attaque et de déterminer son profil de sécurité global. Après un examen approfondi, la série IronKey Vault Privacy 50 a passé avec succès les suites d'attaques au niveau du lecteur, prouvant ainsi sa fiabilité et son haut niveau de sécurité de niveau entreprise.



Le certificat SySS Pen Test réaffirme l'engagement de Kingston à fournir des solutions qui répondent aux exigences de sécurité les plus strictes. En obtenant cette certification, Kingston démontre son engagement à offrir à ses clients une protection des données de premier ordre, en particulier lorsqu'ils travaillent avec des informations sensibles dans des dispositifs de stockage portables.

"L'obtention du certificat SySS Pen Test pour nos clés USB chiffrées Kingston IronKey Vault Privacy 50 témoigne de l'importance que Kingston accorde à la sécurité des données d'entreprise", déclare Oscar Escayola Kaloudis, Flash Business Manager, Kingston EMEA.



"Cette certification valide les tests méticuleux et les mesures de sécurité strictes que nous appliquons à nos produits, offrant aux clients une tranquillité d'esprit et une confiance dans leurs stratégies de protection des données. La série VP50, qui offre une sécurité de niveau entreprise, est déjà certifiée FIPS 197 et vient compléter notre gamme de lecteurs en attente de la certification FIPS 140-3 niveau 3, comme la clé USB cryptée matérielle Kingston IronKey Keypad 200, qui offre une protection des données de niveau militaire très élevé.



La série Kingston IronKey Vault Privacy 50 (IKVP50 pour USB Type-A et IKVP50C pour USB Type-C 1) est dotée d'un chiffrement matériel et d'une protection intégrée qui protège les données contre les accès non autorisés. La série se targue de vitesses performantes, d'une durabilité robuste et d'une certification FIPS 197, ce qui en fait un choix idéal pour les professionnels, les entreprises et les organisations à la recherche d'une sécurité des données de niveau professionnel. La certification SySS Pen Test renforce la position de Kingston en tant que fournisseur de confiance de solutions de stockage sécurisées dans un paysage numérique en constante évolution.



TECHPOWERUP