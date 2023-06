Gigabyte ajoute trois nouvelles cartes mères mATX AMD A620 à sa gamme.



Gigabyte a ajouté trois cartes mères AMD A620 à sa gamme après les deux premières annoncées le jour du lancement. Les trois nouveaux modèles sont les A620M DS3H, A620M S2H et A620M H, toutes trois des cartes mères mATX. La A620M DS3H est la carte la plus riche en fonctionnalités et c'est le seul modèle à inclure un dissipateur thermique VRM ainsi que quatre emplacements mémoire. Les caractéristiques communes aux trois cartes comprennent un seul emplacement PCIe 4.0 x16, un emplacement PCIe 3.0 x1, un seul emplacement PCIe 4.0 M.2 NVMe - qui prend en charge le facteur de forme 2580 légèrement plus large - quatre ports SATA et, ce qui est assez surprenant pour cette gamme de cartes, un port DP 1.4 et un port HDMI 2.1.















Les trois cartes sont également équipées de Gigabit Ethernet et d'une solution audio basée sur Realtek, ainsi que d'un connecteur USB 3.2 5 Gbps incliné à 90 degrés. Le A620M DS3H est le seul modèle à disposer d'un port USB Type-C à l'arrière, mais il est limité à des vitesses de données de 5 Gbps. Les trois modèles prennent également en charge la solution de récupération/flash UEFI QFlash Plus de Gigabyte, ce qui permet de mettre à jour l'UEFI/BIOS sans avoir de CPU dans la carte. Les trois cartes supportent la gamme complète des CPU AM5 jusqu'à 170 W, grâce à un design PWM 5+2+2. Ces cartes ne sont peut-être pas les plus excitantes, mais elles semblent constituer un bon budget.



TECHPOWERUP