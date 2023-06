Les claviers de jeu pour PC de ROCCAT deviennent sans fil avec le Vulcan II Mini Air.



ROCCAT, la marque de périphériques PC primée du fabricant de casques et d'accessoires de jeu Turtle Beach Corporation (Nasdaq : HEAR), a annoncé aujourd'hui que sa série de claviers la plus appréciée devenait sans fil avec le nouveau Vulcan II Mini Air. Le Mini Air est la version sans fil du célèbre Vulcan II Mini. Il s'agit du tout premier clavier de jeu sans fil de ROCCAT, qui réunit performances, durabilité et fonctionnalités dans un format mini 65%. L'empreinte compacte permet de gagner de l'espace sur le bureau, tandis que les commutateurs optiques TITAN II pré-lubrifiés en usine offrent des taux de réponse fluides et légers. Les joueurs sur PC peuvent connecter le Mini Air à leurs appareils préférés en utilisant le Stellar Wireless 2,4 GHz de ROCCAT ou via trois canaux Bluetooth uniques. De plus, le Mini Air est le premier clavier optique doté de capteurs de proximité intégrés qui détectent lorsque les joueurs s'éloignent de leur bureau, ce qui fonctionne en conjonction avec le logiciel Swarm de ROCCAT pour maximiser l'autonomie de la batterie.







Le Vulcan II Mini Air conserve l'identité élégante et discrète de la série, la plaque supérieure en aluminium de première qualité et le magnifique éclairage AIMO RGB alimenté par le logiciel Swarm de ROCCAT. Il intègre également des fonctionnalités clés telles que la technologie de duplication des boutons Easy-Shift[+] de ROCCAT, le NKRO (n-key rollover) complet et la technologie anti-ghosting pour garantir que chaque frappe et combinaison de touches s'enregistre comme prévu.







Le Vulcan II Mini Air sans fil rejoint ses frères et sœurs Vulcan II Mini et Vulcan II Max filaires, qui ont tous deux reçu des éloges de la part des fans et des critiques. Considéré comme l'un des plus beaux claviers de jeu du marché, IGN a ajouté le Vulcan II Max à sa liste des meilleurs claviers de jeu (Meilleur clavier de jeu mécanique), tout comme Tom's Hardware (Meilleur clavier de jeu esthétique), PCMag (Meilleur clavier de jeu RGB) et CGMagOnline (Meilleur clavier 2023). RTINGS a noté que "les claviers ROCCAT Vulcan II [Max et Mini] sont exceptionnels pour le jeu", tandis que TechRadar a attribué au Mini une note de 4,5/5. En outre, les avis des consommateurs sur Best Buy indiquent une note de 5/5, ainsi qu'une note de 4,7/5 sur Amazon.







"Le Vulcan II Mini Air de ROCCAT reprend tout ce que les joueurs de PC aiment dans la version filaire et y ajoute la portabilité sans fil et une technologie révolutionnaire de capteur de proximité pour offrir une autonomie de batterie qui place ce mini-clavier dans une catégorie à part ", a déclaré Juergen Stark, PDG de Turtle Beach Corporation. "Avec une utilisation continue et un éclairage RGB complet, le Mini Air offre plus de 30 heures d'autonomie. Lorsque le Mini Air est utilisé en continu pendant cinq heures par jour avec l'éclairage RGB désactivé, grâce à son capteur de proximité, il a le potentiel d'offrir jusqu'à 750 heures d'autonomie avant d'avoir besoin d'être rechargé."



Avec le Mini Air, les joueurs PC peuvent profiter d'une liberté sans fil en utilisant le Stellar Wireless 2,4 GHz de ROCCAT, ou basculer de manière transparente entre trois périphériques Bluetooth uniques. Les capteurs de proximité uniques du Mini Air détectent lorsque les joueurs sont au repos et ajustent automatiquement l'éclairage RVB pour optimiser la durée de vie de la batterie. Le Vulcan II Mini Air est équipé des commutateurs optiques TITAN II rouges/linéaires de ROCCAT, parfaits pour les jeux compétitifs qui exigent vitesse, précision et frappes rapides. Les commutateurs sont compatibles avec les capuchons de touches d'autres fabricants, sont pré-lubrifiés en usine pour un actionnement ultra-fluide, ont des boîtiers transparents pour un éclairage RGB plus lumineux et offrent une durée de vie de 150 millions de frappes. De plus, les 29 touches multifonctions Smart Keys du Mini Air sont dotées d'une double LED qui permet aux joueurs de mieux voir quand les fonctions secondaires sont actives. Les touches intelligentes sont associées à la technologie EasyShift[+] de ROCCAT pour une fonctionnalité accrue, ce qui permet au Vulcan II Mini Air de conserver les mêmes fonctionnalités que ses homologues de taille normale.



Le Vulcan II Mini Air peut enregistrer jusqu'à cinq profils d'éclairage RVB personnalisé, de réaffectation des touches et autres directement sur sa mémoire embarquée de 4 Mo, ce qui permet une portabilité pratique. La plaque arrière en aluminium anodisé du Vulcan II Mini Air garantit l'intégrité structurelle et prépare le terrain pour la technologie d'éclairage RVB AIMO de ROCCAT, qui produit des affichages vibrants dès la sortie de la boîte et se synchronise avec d'autres produits compatibles AIMO. Le Vulcan II Mini Air offre un taux de rafraîchissement de l'éclairage RVB deux fois supérieur à celui des claviers de jeu standard, avec des effets fluides et vibrants qui créent une expérience d'éclairage de bureau véritablement immersive. Le Vulcan II Mini Air de ROCCAT est disponible en noir cendré ou en blanc arctique.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le Vulcan II Mini Air sera lancé le 19 juillet 2023 et peut être précommandé dès maintenant sur https://fr.roccat.com/ et chez les détaillants participants dans certains pays. Le prix de vente conseillé du Vulcan II Mini Air est de 179.99 euros.



TECHPOWERUP