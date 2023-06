AGON by AOC annonce le moniteur de jeu AGON PRO AG276QZD 27 pouces OLED 240Hz.



AGON by AOC - la première marque mondiale de moniteurs de jeu et d'accessoires informatiques - est fière de dévoiler l'AG276QZD, le dernier né de la série AGON PRO. Ce moniteur de jeu ultramoderne de 26,5 pouces (67,3 cm) est doté d'un panneau OLED qui offre une résolution QHD (2560x1440) d'une grande netteté, un taux de rafraîchissement stupéfiant de 240 Hz et un temps de réponse GtG incroyablement rapide de 0,03 ms. L'AG276QZD offre un rapport de contraste à l'infini époustouflant grâce à l'illumination par pixel du panneau OLED, des niveaux de noir parfaits et une large gamme de couleurs (profondeur de couleur de 10 bits et couverture DCI-P3 de 98,5 %), ce qui en fait un excellent choix pour les joueurs qui apprécient à la fois l'excellence visuelle et les performances exceptionnelles. Grâce à son design frappant et asymétrique avec une finition bicolore noir/gris spatial, l'AG276QZD ne se contente pas d'attirer les regards, il a déjà remporté le Red Dot Design Award (2022).







L'AGON PRO AG276QZD utilise un panneau OLED avancé, offrant un rapport de contraste sans précédent par rapport aux moniteurs LCD courants (rétroéclairage uniforme), des couleurs réalistes avec des noirs parfaits et des angles de vision étendus. Le temps de réponse comparativement plus rapide de l'écran (0,03 ms GtG) et le décalage d'entrée plus faible, ainsi que la prise en charge de l'Adaptive-Sync et la compatibilité G-Sync facilitent un gameplay plus fluide et font que chaque instant compte dans les scénarios de jeu compétitifs.















Prenant en charge le HDR10, l'AG276QZD offre des visuels époustouflants et une précision des couleurs exceptionnelle, ce qui se traduit par un environnement de jeu immersif, qu'il s'agisse de jeux de tir multijoueurs compétitifs rapides, de MOBA ou de titres d'action, ou encore de titres solo axés sur l'histoire et visuellement parfaits. La large gamme de couleurs garantit des couleurs vibrantes et réalistes, donnant vie à chaque image à l'écran, ce qui rend le moniteur capable à la fois de consommer et de créer du contenu.



Nouveau design élégant et grande personnalisation RGB



Dans cette 6ème génération de moniteurs AGON, le nouveau AG276QZD présente une finition sophistiquée en métal anodisé noir sur le boîtier avant, combinée à une base de support gris espace. Son design prêt pour l'esport se traduit par des caractéristiques pratiques telles qu'un mécanisme de déverrouillage rapide pour une installation facile, et une poignée conviviale, parfaite pour transporter la bête de jeu AG276QZD aux LAN parties et aux tournois - un verrou Kensington permet également de sécuriser le moniteur dans ces lieux publics. Le faible encombrement de la base laisse plus de place sur le bureau pour la souris et le clavier, qui peuvent être connectés via le hub USB 3.2 à 2 ports intégré. Un clip de gestion des câbles en caoutchouc permet aux utilisateurs de tout ranger joliment, réduisant ainsi l'encombrement du bureau. Les caractéristiques ergonomiques du support, comme le réglage de la hauteur à 130 mm, l'orientation portrait ou le réglage de l'inclinaison, favorisent le confort physique.



En outre, pour les joueurs qui aiment assortir leur moniteur à leurs périphériques colorés, l'AG276QZD inclut les options de personnalisation Light FX RGB, qui permettent aux utilisateurs de créer l'ambiance parfaite pour leurs sessions de jeu. Le Light FX peut être synchronisé avec certains périphériques AOC GAMING et AGON (claviers de jeu, souris de jeu, tapis de souris et casques) à l'aide du logiciel G-Menu d'AOC, très simple d'utilisation.



Disponibilité et Prix



AGON PRO AG276QZD sera disponible à partir de juin 2023 avec un prix de vente conseillé de : 1 029 euros.



TECHPOWERUP