ALPHACOOL nous propose un nouveau waterblock CPU : Le Core 1 CPU Cooler.



La nouvelle génération de refroidissement liquide pour CPU est là ! Avec le Core 1, Alphacool présente un refroidisseur de CPU très puissant qui dissipe de manière fiable l'énorme chaleur résiduelle de la dernière génération de CPU de bureau à l'aide de la 3D-Jetplate entièrement et nouvellement développée. Le refroidisseur est disponible en trois variantes de couleurs et deux versions Aurora.







Alphacool réunit le meilleur de l'ancien et du nouveau avec le refroidisseur pour CPU Core 1. La nouvelle 3D-Jetplate, associée à la technologie éprouvée des fentes transversales, assure une répartition extrêmement homogène du liquide de refroidissement sur la base révisée du refroidisseur. Par rapport au modèle précédent, il est possible d'obtenir une température inférieure de 10 kelvins. Le boîtier du Core 1 est usiné dans un bloc de laiton de haute qualité et comporte des raccords nickelés. La base du refroidisseur, élargie et également en cuivre nickelé, assure une couverture complète des CPU de grande taille.



Le design élégant et fonctionnel est un élément clé de la série Core d'Alphacool. Les connecteurs nickelés se détachent du boîtier en laiton de haute qualité. La ligne de contour discrète et les coins arrondis ajoutent la touche parfaite à l'aspect général.



Le système de montage modifié nécessite moins de vis que les modèles Alphacool précédents et est plus facile à manipuler.



Le refroidisseur de CPU Core 1 est disponible dès maintenant en blanc, argent et noir, ainsi qu'en variantes Aurora Silver et Aurora Black dans la boutique en ligne Alphacool.



Caractéristiques :







- Dimensions (L × L × H) : 72 × 72 x 26,50mm,

- Matériau : Boîtier : laiton, refroidisseur : cuivre nickelé,

- Filetage : 2 x G1/4",

- Épaisseur des ailettes/distance : 0,4/0,4mm,

- Température de fonctionnement maximale : 60 °C.



Compatibilité :



- Intel : LGA 1700,

- AMD : AM4, AM5.



Il est disponible en deux coloris :



- Alphacool Core 1 Black : Cliquez ICI.

- Alphacool Core 1 Silver : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Ils sont tous les deux disponibles sur le site d'ALPHACOOL. Le prix est de : 99.98 euros.



ALPHACOOL