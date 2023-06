LENOVO nous propose un nouvel écran PC : Le G32QC-30.



Gagnez en confort de jeu avec le moniteur de jeu Lenovo Legion G32QC-30 ! Avec notamment un grand écran à dalle incurvée, un taux de rafraichissement élevé de 165 Hz (170 Hz OC) et un temps de réponse rapide, ce moniteur offre des performances de jeu appréciables.



















Accumulez les victoires grâce aux fonctionnalités imbattables du moniteur Lenovo G32qc-30. Avec son écran QHD ultra large de 31,5" (2 560 x 1 440), il offre une courbure de 1500R pour vous téléporter au centre de l’action. Son grand espace d’écran vous offre une vue panoramique sur le paysage du jeu, ses images d’une netteté absolue vous aident à déceler le moindre détail, et sa courbure assure une focale constante dans tout l’écran, si bien que les images vous entourent. Votre expérience de jeu est encore meilleure grâce à la vitesse de rafraîchissement de 170 Hz en overclock qui élimine le décalage et le mouvements flous pour une expérience de jeu plus fluide.



Son temps de réponse MPRT de 0,5 ms élimine les traces et le ghosting, pour des images incroyablement claires. Sa fonction AMD FreeSync™ Premium fait correspondre dynamiquement la vitesse de rafraîchissement de l’écran et à la fréquence d’image ; son rapport de l’espace de couleurs sRGB exceptionnel de 119 % reproduit les images avec un réalisme incroyable, qui rend floue la frontière qui sépare le réel et le virtuel.



Il s’agit de l’un des premiers moniteurs certifiés Eyesafe 2.0 au monde ; il dispose de la technologie de faible émission de lumière bleue qui soulage la fatigue oculaire sans pour autant altérer les couleurs, ce qui vous permet de garder les yeux frais et alertes pendant les longues heures de jeu. Profitez d’une carte graphique époustouflante avec HDR10 : ne vous contentez de rien de moins. Le socle ergonomique du moniteur fait passer votre confort au niveau supérieur, en vous permettant de régler la hauteur et l’inclinaison de l’écran pour une position de jeu confortable.



Ses interfaces de connexion multiples, dont deux HDMI 2.0 et une DP 1.4, facilitent les transferts de données élevés depuis une console de jeu ou un PC afin d’exploiter au maximum les composants matériels et logiciels de jeu. Avec le moniteur Lenovo G32qc-30, préparez-vous à écrabouiller la concurrence !



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 22 juin 2023. Le prix sera de : 329.90 euros.



