Seasonic lance les nouveaux blocs d'alimentation Prime TX ATX 3.0 et Prime PX ATX 3.0.



Seasonic lance les gammes d'alimentations PRIME TX et PRIME PX révisées avec une compatibilité Intel ATX 3.0 et PCIe 5.0. La PRIME PX ATX 3.0 de Seasonic sera disponible chez les revendeurs partenaires en juin, tandis que les modèles PRIME TX ATX 3.0 seront disponibles en juillet 2023.







Communiqué de presse



Seasonic est fier d'annoncer l'introduction de la nouvelle série d'alimentations PRIME ATX 3.0. Les unités PRIME TX et PX certifiées ATX 3.0 reprennent toutes les caractéristiques de la plateforme PRIME TX avec une compatibilité ATX 3.0 et PCIe 5.0 en plus.



Ces alimentations cochent toutes les cases que les constructeurs de PC et les passionnés attendent de la marque Seasonic. Grâce à la conception entièrement modulaire, seuls les câbles avec des motifs de tresse doivent être connectés pour alimenter les composants du PC.



Les nouvelles unités PRIME TX-1600, PRIME TX-1300 et PRIME PX-1600 sont certifiées ATX 3.0 et compatibles PCIe 5.0 pour alimenter les derniers systèmes de pointe, contribuant à améliorer les performances globales du système et la fiabilité à long terme tout en fournissant l'alimentation la plus stable nécessaire aux plus hauts niveaux de performance. Avec le câble VGA PCIe 5.0 12VHPWR de qualité supérieure inclus, ces unités peuvent alimenter en toute sécurité les dernières cartes graphiques modernes, telles que la série NVIDIA® GeForce RTX 40.



En ce qui concerne l'efficacité, les séries Seasonic PRIME TX et PX bénéficient respectivement des certifications 80 PLUS Titanium et 80 PLUS Platinum, tout en obtenant l'une des certifications Titanium les plus élevées de Cybenetics (PRIME TX-1300 ATX3.0 à suivre prochainement). Quelle que soit la certification, l'efficacité des alimentations PRIME TX et PRIME PX est extrêmement élevée, ce qui permet d'économiser de l'énergie.



Pour la mesure du niveau de bruit, ces alimentations sont certifiées Lambda A (PRIME TX-1600) et LAMBDA A- (PRIME PX-1600) par Cybenetics (PRIME TX-1300 ATX 3.0 à venir prochainement).



PRIME TX ATX 3.0 et PRIME PX ATX 3.0 Caractéristiques principales :







- Condensateurs électrolytiques japonais classés à 105 °C,

- Ventilateur FDB (Fluid Dynamic Bearing) de 135 mm pour un fonctionnement silencieux,

- Nouveau Seasonic Digital Hybrid Silent Fan Control pour un refroidissement optimal,

- Mode sans ventilateur jusqu'à 50% de charge,

- Modularité complète pour les meilleures options de gestion des câbles,

- Câbles noirs individuels avec motif tressé,

- Ajout d'un câble 12VHPWR pour prendre en charge les cartes graphiques les plus récentes,

- Caractéristiques de protection complètes : OPP/OVP/UVP/SCP/OCP/OTP,

- Garantie de 12 ans.



Prix et disponibilité



L'alimentation Seasonic PRIME PX-1600 ATX 3.0 sera disponible en juin 2023 chez les revendeurs partenaires du monde entier. Les Seasonic PRIME TX-1600 et 1300 ATX 3.0 seront disponibles chez les revendeurs en juillet 2023. Voir les prix ci-dessous.



- Seasonic PRIME TX-1600 ATX 3.0 : 549.90 euros.

- Seasonic PRIME TX-1300 ATX 3.0 : 479.90 euros.

- Seasonic PRIME PX-1600 ATX 3.0 : 459.90 euros.



Pages produits :



- Seasonic PRIME TX ATX 3.0 (80 PLUS Titanium),

- Seasonic PRIME PX ATX 3.0 (80 PLUS Platinum).



VORTEZ