COOLER MASTER nous propose un nouveau boitier PC : Le Cooler Master TD500 Mesh V2.



Cooler Master a annoncé la sortie du MasterBox TD500 Mesh V2. Cette série comprend un boîtier PC de moyenne tour avec un panneau avant en maille.















La série est disponible en deux couleurs : noir (numéro de modèle : TD500V2-KGNN-S00) et blanc (numéro de modèle : TD500V2-WGNN-S00). Le panneau avant présente un design polygonal tridimensionnel, incorporant un maillage fin avec un filtre à poussière pour offrir à la fois un aspect esthétique et une meilleure respirabilité. En outre, la section avant est équipée de trois ventilateurs RGB adressables de 120 mm appelés "CF120 ARGB". Le côté gauche du boîtier est équipé d'un verre trempé sans outil avec un design cristallin, ce qui en fait un choix approprié pour mettre en valeur une construction PC attrayante.



Le MasterBox TD500 Mesh V2 offre des baies pour les périphériques de stockage de 2,5 pouces x 3 et de 3,5 pouces x 2. Le support des ventilateurs et radiateurs comprend des options avant pour 120mm x 3/140mm x 2 (compatible avec les tailles 120/140/240/280/360mm), des options supérieures pour 120mm x 3/140mm x 2 (compatible avec les tailles 120/140/240/280/360mm avec une épaisseur de 55mm ou moins), et une option arrière pour 120mm x 1 (compatible avec la taille de 120mm). Le boîtier offre suffisamment d'espace pour les refroidisseurs de CPU jusqu'à 165 mm de hauteur, les cartes graphiques jusqu'à 410 mm de longueur et les blocs d'alimentation jusqu'à 200 mm de profondeur (170 mm recommandé).



Avec des dimensions externes de 210 mm (largeur), 499 mm (profondeur) et 500 mm (hauteur), la MasterBox TD500 Mesh V2 a une capacité de 50 litres. Le produit est assorti d'une garantie de deux ans.



Ce boitier PC coûte 109 euros.



