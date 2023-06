Et







Les cartes mères ASUS et AsRock sont mises à jour avec le support BIOS pour les Intel 14th Gen Core



Momomo_us a publié sur Twitter une mise à jour du firmware du BIOS pour une carte mère à chipset Intel d'AsRock, et d'autres ont rapidement signalé qu'ASUS avait également révisé discrètement un modèle plus haut de gamme. Les deux cartes partagent la même plateforme de socket - LGA 1700 - et supportent actuellement la série de CPU Raptor Lake 13ème génération de Team Blue, mais de nouveaux détails présentés sur les pages des ROG Maximus Z790 APEX et B760M PG Sonic WiFi suggèrent que ces modèles sont préparés pour le lancement du Raptor Lake Refresh (qui fait toujours l'objet de nombreuses rumeurs). Les changelogs de leurs mises à jour BIOS respectives mentionnent "compatibilité pour la prochaine génération" et "support pour les processeurs de la prochaine génération". Nater, membre de la communauté TPU, a signalé que sa carte ASUS ProArt Z790-CREATOR WIFI est également éligible pour le support de la 14ème génération.



















Des fuites suggèrent que la gamme Intel 14th Gen Core devrait être lancée aux alentours du mois d'octobre de cette année. Le Raptor Lake Refresh servira probablement de version intermédiaire, puisque les initiés pensent que les SKU Meteor Lake-S de bureau ne sont plus au menu, et qu'une mise à niveau next-gen à part entière - Arrow Lake-S - n'est pas prévue avant le quatrième trimestre 2024 ou le premier trimestre 2025. On ne sait pas grand-chose sur les performances de la nouvelle version de RPL par rapport à la gamme existante, mais d'autres fuites sont attendues dans les mois à venir. Des exemples de mobiles Meteor Lake ont été aperçus dans la nature récemment, de manière plus ou moins officielle, alors gardez l'œil ouvert.



TECHPOWERUP