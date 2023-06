Inno3D annonce les cartes graphiques de la série RTX 40 avec des connecteurs d'alimentation furtifs.



L'assemblage d'un PC personnalisé peut être une tâche difficile, en particulier lorsqu'il s'agit de la gestion des câbles. Afin de rendre ce processus plus simple, INNO3D a introduit une approche unique pour cacher les câbles d'alimentation sur les prochaines cartes graphiques GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti et GeForce RTX 4060 Twin X2 / OC White Edition. Ce changement de conception innovant a le potentiel de révolutionner la gestion des câbles dans le monde de la construction de PC.







De nombreux passionnés de PC cherchent depuis longtemps des moyens d'améliorer la gestion des câbles et de rendre le processus de construction plus fluide. Au cours du Computex Taipei 2023, les principaux acteurs de l'industrie ont présenté de nombreuses avancées visant à minimiser les câbles visibles et à mettre en œuvre des modifications de conception des cartes mères, des cartes graphiques et des boîtiers, mais INNO3D enfonce le clou avec les dernières cartes graphiques GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti et GeForce RTX 4060 en introduisant un design astucieux qui cache les câbles d'alimentation à la vue de tous. En plaçant les connecteurs d'alimentation à l'arrière du GPU, ces cartes graphiques offrent un look plus propre et plus esthétique pour les PC personnalisés.











Les avantages des câbles d'alimentation cachés



Les avantages des câbles d'alimentation cachés sur les cartes graphiques vont au-delà de la simple esthétique. En faisant passer les câbles d'alimentation par l'arrière du GPU, le processus d'installation devient plus facile à gérer et l'aspect général de la construction s'en trouve considérablement amélioré. Cette caractéristique de conception innovante pourrait devenir plus courante dans l'industrie à mesure que d'autres entreprises adoptent des approches similaires. De plus, l'espace suffisant pour plier les câbles pendant l'installation simplifie encore le processus, le rendant plus accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs. Le design du câble d'alimentation furtif d'INNO3D n'est pas seulement fonctionnel mais aussi visuellement attrayant, puisque les cartes graphiques GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti et GeForce RTX 4060 présentent une esthétique blanche élégante qui s'harmonise parfaitement avec les câbles blancs assortis.



INNO3D GeForce RTX 4070, RTX 4060 Ti et RTX 4060



Ces cartes graphiques sont dotées d'une plaque arrière partiellement amovible, qui permet aux utilisateurs d'accéder au connecteur d'alimentation PCIe à 8 broches en soulevant la moitié de la plaque arrière. Ce choix de conception facilite l'accès au connecteur d'alimentation tout en préservant l'aspect épuré de la carte graphique. Les GPU GeForce RTX 4070, GeForce RTX 4060 Ti et GeForce 4060 seront livrés avec des câbles d'alimentation blancs, qui complètent parfaitement le thème blanc de la carte. Cette inclusion judicieuse renforce l'attrait visuel du GPU et favorise un look cohérent pour les constructions de PC personnalisées avec cette carte graphique.



L'avenir des câbles d'alimentation cachés et des GPU



Alors que la demande d'une meilleure gestion des câbles et d'une construction esthétique des PC continue de croître, il est probable que de plus en plus de fabricants de GPU adoptent des caractéristiques de conception similaires aux câbles d'alimentation furtifs d'INNO3D. L'implémentation de ce design dans les GPU GeForce RTX 40 Series de milieu de gamme, tels que les RTX 4070, RTX 4060 Ti et RTX 4060, pourrait ouvrir la voie à une adoption plus généralisée sur les différents modèles de GPU.



L'attente de ces GPU innovants se fait déjà sentir. Nous pensons que de plus en plus d'entreprises suivront le mouvement et commenceront à donner la priorité à la gestion des câbles et à l'esthétique générale dans leurs conceptions, l'expérience de la construction de PC est prête à devenir plus rationnelle et plus agréable pour les passionnés comme pour les nouveaux venus. En adoptant le concept de câbles d'alimentation cachés, INNO3D a démontré son engagement à rester à la pointe des avancées de l'industrie et à fournir des solutions d'avant-garde aux joueurs et aux passionnés de PC. Alors que la tendance à une meilleure gestion des câbles continue de prendre de l'ampleur, il est passionnant de voir quelles autres innovations peuvent être à l'horizon pour les cartes graphiques et les constructions de PC personnalisées.



TECHPOWERUP