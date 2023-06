Le patron d'Ascendent Studios présente Immortals of Aveum en avant-première.



En jouant à Immortals of Aveum, on ne se rendrait pas compte qu'il s'agit du premier jeu d'un studio. En vous promenant sur le balcon d'un château, en voyant l'architecture science-fantastique bizarre qui pimente l'horizon, l'ampleur de la bataille magique qui se déroule sous vos pieds et la finition de l'ensemble montrent un niveau d'échelle que l'on n'associe généralement pas à un premier jeu.







Ce sentiment est tout à fait délibéré. Bret Robbins, fondateur et PDG d'Ascendent Studios, a travaillé sur de très gros jeux par le passé, et il ne voulait pas faire marche arrière dans sa nouvelle entreprise : "Je voulais faire un grand jeu dès le début", me dit-il. "J'avais travaillé sur beaucoup de grands jeux - j'avais travaillé sur Call of Duty pendant neuf ans avant de créer Ascendent, j'avais travaillé sur Dead Space, j'avais travaillé sur Lord of the Rings et James Bond. Je me sentais donc à l'aise pour essayer de faire quelque chose d'ambitieux. Je savais que les jeux étaient devenus si grands - si gros - de nos jours que, pour que nous soyons compétitifs, je devais faire quelque chose de grand".







Après une heure de démo d'un premier niveau, vous pouvez ressentir cette ambition. J'emmène le personnage principal Jak sur la ligne de front d'une guerre magique, des effets de particules pétillants remplissant l'écran à chaque tournant, je me fais prendre et lâcher par un dragon hurleur, je saute dans un temple souterrain, j'affronte une équipe de guerriers de l'empire envahissant de Rasharn, puis je me venge de ce même dragon lors d'un combat de boss. C'est beaucoup. Alors comment un studio débutant (avec une équipe relativement modeste de 100 personnes pour un jeu de cette taille) a-t-il pu réaliser quelque chose d'une telle ampleur ? La clé, c'est la concentration : Immortals of Aveum veut être un FPS narratif à un seul joueur, avec des systèmes de combat et des effets de haute fidélité, et il se concentre entièrement sur cet objectif.







"Certains des meilleurs jeux ont ce niveau de concentration", déclare Robbins. "J'ai certainement ressenti cela lorsque nous travaillions sur Dead Space. Nous savions qu'il devait être très limité, très effrayant, et qu'il devait faire quelques choses de très bien. Très tôt, j'ai défini certains piliers pour ce jeu qui, avant toute chose, [indiquaient qu'il fallait] atteindre ces objectifs et les réaliser correctement. Il est très important d'avoir ce niveau de concentration et de cohérence dans la vision, en particulier lorsque vous commencez quelque chose de nouveau.



Une petite vidéo de présentation du jeu : Cliquez ICI.



La vision est immédiatement claire. Il s'agit d'un FPS classique habillé en sorcier : vos trois "coups" magiques clés, séparés en magie rouge, bleue et verte, agissent globalement de manière familière. Le rouge est un tir à courte portée, semblable à celui d'un fusil à pompe. Le bleu est une sorte de fusil à répétition, offrant des frappes de précision à longue portée. La verte est une sorte d'Uzi, tirant des douzaines de coups plus faibles en peu de temps. Cela rend les combats serrés et souvent tactiques, vous obligeant à passer d'un sort à l'autre à grande vitesse. À cela s'ajoutent les capacités de fureur, des sorts plus destructeurs liés à une barre de mana, qui vous offrent une certaine flexibilité dans la façon de contrôler des zones plus vastes remplies d'ennemis multiples. Cette palette de capacités se transformera au fil du jeu, avec de longs arbres de talents pour chaque couleur de magie, des équipements qui modifient les statuts et des sigils qui affectent le fonctionnement de chaque attaque.







Il y a beaucoup de travail en coulisses, mais on aurait pu s'attendre, d'après les bandes-annonces, à une campagne de FPS à l'ancienne, un jeu de tir linéaire axé sur les décors et le spectacle. Robbins s'inscrit en faux contre cette perception : Je voulais que cela fasse partie de l'expérience, et nous avons certainement des niveaux cinématiques linéaires - comme ce que vous avez joué aujourd'hui - qui donnent ce [sentiment] plus immédiat de "je suis au milieu d'une guerre, je suis au milieu de cette situation folle", mais le jeu est bien plus vaste que cela. Il y a de grandes zones centrales qui ne sont pas linéaires et des espaces d'exploration complets. Il y a beaucoup de possibilités de revisiter les zones précédentes et de débloquer de nouvelles zones avec de nouvelles capacités ; il y a tout un système de dialogue où je peux aller parler à beaucoup de personnages et obtenir plus d'informations sur leur histoire ; il y a des puzzles - il y a beaucoup de contenu optionnel".







Robbins estime que, pour une partie comprenant tout le contenu optionnel du jeu, les joueurs devraient vivre une expérience de 30 à 40 heures. À l'issue de mon entretien, je suis encore plus impressionné par l'ampleur du projet d'Ascendent, tout comme Robbins : « Le fait que nous ayons accompli ce que nous avons accompli, dans le temps imparti, avec une nouvelle équipe, une nouvelle technologie, pendant une pandémie - tous les défis que nous avons dû relever - le fait que nous soyons sur le point de lancer ce projet, j'en suis vraiment très fier. »



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité



Précommandez Immortals of Aveum et recevez le sigil Arclight purifié. Disponible le 20 juillet 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Steam, Epic et EA App.



TECHPOWERUP