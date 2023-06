THERMALTAKE nous propose un nouveau ventirad CPU : Le Thermaltake UX200 SE (Black).



Le refroidisseur de CPU UX200 SE ARGB Lighting est équipé de lames à haut débit d'air et de caloducs en cuivre en forme de U. Les LED ARGB intégrées offrent des effets d'éclairage vibrants et prennent également en charge la synchronisation avec la carte mère. Compatible avec les sockets universels Intel et AMD.















CONCEPTION DU FLUX D'AIR À HAUT VOLUME



Les pales du ventilateur sont conçues pour générer un grand volume d'air traversant le dissipateur thermique en aluminium et les caloducs en cuivre en forme de U à n'importe quel angle pour un flux d'air régulier.



UN PALIER HYDRAULIQUE FIABLE



Le palier hydraulique est autolubrifié par une substance de haute qualité réduisant les frottements, ce qui réduit le bruit de fonctionnement et améliore l'efficacité thermique. Le capuchon d'étanchéité empêche les fuites de lubrifiant et prolonge la durée de vie de l'unité.



FACILE À INSTALLER

Le kit de montage



Il permet une installation sans problème. L'UX200 SE comprend une plaque arrière tout-en-un compatible avec tous les derniers sockets Intel et

sockets CPU Intel et AMD.



Synchronisation avec le logiciel RGB de la carte mère



Conçu pour se synchroniser avec ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync et ASRock Polychrome. Il prend en charge les cartes mères dotées d'un en-tête RGB adressable de 5V, ce qui vous permet de contrôler les lumières directement à partir du logiciel mentionné ci-dessus sans avoir à installer de logiciel ou de contrôleur d'éclairage supplémentaire. Pour plus de détails, veuillez consulter les sites officiels d'ASUS, GIGABYTE, MSI et ASRock.



Les Prix :



- En blanc : 28.90 euros.

- En noir : 25.90 euros.



THERMALTAKE