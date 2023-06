GIGABYTE nous propose deux nouvelles cartes graphiques mise à l'eau !







Le fabricant de cartes graphiques s'apprête à annoncer deux nouvelles cartes RTX 4070 Ti dans le cadre de la série AORUS WaterForce.







Les cartes illustrées ci-dessus n'ont pas encore été dévoilées, mais nous avons déjà quelques images de ces nouvelles cartes. Gigabyte prévoit d'introduire l'AORUS WaterForce Xtreme et l'AORUS WaterForce Xtreme WB (waterblock), deux cartes utilisant le refroidissement liquide.



Comme son nom l'indique, cette dernière est livrée avec un waterblock préinstallé qui nécessitera une boucle de liquide existante dans le système. Il s'agit d'une solution parfaite pour ceux qui souhaitent simplement mettre à niveau le GPU, mais qui ne veulent pas risquer d'annuler la garantie en installant eux-mêmes un waterblock.





"AORUS RTX 4070 Ti WaterForce Xtreme, Source : VideoCardz"





"AORUS RTX 4070 Ti WaterForce Xtreme WB, Source: VideoCardz"



Ceux qui préfèrent ne pas utiliser de boucles liquides personnalisées dans leurs systèmes, peuvent toujours choisir la version non-WB qui est livrée avec une solution de refroidissement All-in-One complète. Ce n'est pas le premier AORUS WaterForce dans la série RTX 40, puisque Gigabyte en a déjà introduit un pour les modèles RTX 4090 et RTX 4080. Ce qui est intéressant, c'est que chaque carte a un design légèrement différent et la RTX 4070 Ti ne fait pas exception. La nouvelle carte basée sur l'AD104 dispose d'un radiateur plus petit, non plus de 360mm mais de 240mm.



En y regardant de plus près, nous apprenons que le refroidisseur de la RTX 4070 TI est en fait emprunté à la série RTX 30. Le capot est presque identique à celui de la série RTX 3080, mais il y a quelques changements évidents au niveau du PCB (qui comporte maintenant un connecteur d'alimentation à 16 broches) et le fait que la RTX 4070 Ti AORUS est équipée de connecteurs d'affichage standard. Les modèles de la dernière génération offraient une connectivité d'affichage améliorée avec un HDMI/DisplayPort supplémentaire pour les casques VR.



VIDEOCARDZ