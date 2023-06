La NVIDIA GeForce RTX 4090 overclockée à une fréquence record de 3,93 GHz, la plus rapide de la planète.



Le record du monde de la fréquence GPU la plus rapide a été établi par l'overclocker CENS avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090.







L'overclockeur CENS atteint une fréquence de 3,93 GHz avec la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 sur GPUPI, la barre des 4,0 GHz est plus proche que jamais



Le record de fréquence du GPU a atteint 3,93 GHz, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la fréquence précédente de 3,825 GHz. CENS s'est assuré la première place dans le classement GPUPI de HWBOT, avec une bonne marge par rapport à son plus proche concurrent OGS qui a atteint une fréquence de 3,84 GHz. L'overclock a été réalisé sur une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4090 personnalisée, mettant en évidence les vitesses d'horloge élevées d'Ada qui dépassent tout ce qui a été publié précédemment.







Pour ceux qui ne connaissent pas GPUPI, le logiciel calcule la constante mathématique Pi en parallèle en utilisant la formule BPP, en l'optimisant pour les périphériques CUDA tels que les cartes graphiques. Il diffère des logiciels de benchmarking traditionnels car il n'implique aucun type de rendu 3D.







Le CENS a atteint cette fréquence avec un score record de 46 secondes et 383 ms. La partie la plus excitante est la variante utilisée pour atteindre cette étape. CENS a utilisé la Colorful iGame GeForce RTX 4090 LAB edition. La vitesse d'horloge du GPU est de 2235 MHz en base et de 2625 MHz en boost, tandis que la carte a un TDP de 515W et nécessite un seul connecteur 16 broches pour démarrer.







Le PCB est un design personnalisé qui utilise 24+4 VRM pour fournir le meilleur et le plus stable overclocking au cœur du GPU et à la mémoire. La iGame RTX 4090 LAB edition est l'une des variantes les plus hautes de gammes de la gamme RTX 4090, et CENS a effectivement extrait son potentiel. Une chose à noter est que le classement GPUPI de HWBOT montre clairement que la RTX 4090 de NVIDIA est le GPU dominant, et qu'AMD n'apparaît nulle part.



WCCFTECH