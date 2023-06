Les designs personnalisés de la GeForce RTX 4060 de MSI atténuent les couleurs RVB pour un look noir plus épuré.

Les designs personnalisés de la GeForce RTX 4060 de MSI atténuent les couleurs RVB pour une apparence noir plus épuré.



Alors que la date de sortie de la NVIDIA GeForce RTX 4060 approche, les partenaires de la carte se préparent à présenter leurs modèles d'options de jeu grand public à 299 $.







MSI RTX 4060 Gaming X et Ventus 2X : un design minimaliste avec moins de RGB cette fois-ci



MSI a finalement dévoilé quatre variantes de la GeForce RTX 4060, la Gaming X et la Ventus 2X Black. Les GPU MSI Gaming X et Ventus 2X RTX 4060 sont conçus avec un look minimal différent de ce que nous avons vu dans la série RTX 30.



La GeForce RTX 4060 Ventus 2X de MSI est de couleur noire et grise avec un design différent de la plaque arrière. Il s'agit d'un modèle d'entrée de gamme avec une fréquence de 2475 MHz pour la variante Non-OC et 2505 MHz pour la variante OC. Il est livré dans une configuration similaire à double ventilateur et est relativement l'un des GPU RTX 4060 les plus courts avec une longueur de moins de 20 cm.























En ce qui concerne les variantes GeForce RTX 4060 Gaming, MSI a pris la décision de réduire le RGB sur le GPU. Les bandes RGB à côté des pales de ventilateur ont été exclues. Seul le logo "MSI" sur l'enveloppe du GPU est doté d'un éclairage RGB. Deux options seront disponibles, MSI Gaming et Gaming X, avec des vitesses d'horloge différentes. La RTX 4060 Gaming a une vitesse d'horloge par défaut de 2460 MHz, tandis que la Gaming X sera cadencée à 2595 MHz.























Pour rappel, NVIDIA devrait utiliser le GPU AD107-400-A1 pour le GeForce RTX 4060. La puce devrait comporter 3072 cœurs CUDA et 8 Go de mémoire GDDR6 fonctionnant à des vitesses de mémoire de 17 Gbps sur une interface de bus de 128 bits. Cela donne à la carte une bande passante de 272 Go/s, soit 453 Go/s ou 26 % de plus que la RTX 3060.



La gamme GeForce RTX 4060 de MSI sera lancée le 29 juin avec un prix de départ de 299$. Des variantes de base telles que la Non-OC seront disponibles dans un premier temps, mais comme indiqué précédemment, il n'y aura pas de variante FE (Founders Edition). Ces modèles ont été présentés au Computex 2023, vous pouvez donc les voir en vrai ici.



