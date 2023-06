VIEWSONIC nous propose un nouvel écran PC : Le ColorPro VP2456.



Viewsonic a présenté le ColorPro VP2456, un écran LCD professionnel de 23,8 pouces avec prise en charge de l'USB-C pour une alimentation de 60 W.















Le ColorPro VP2456 est un écran à cristaux liquides Full HD (1 920 x 1 080) conçu spécialement pour les professionnels de la création et doté d'un panneau IPS. L'écran offre une précision des couleurs exceptionnelle, garantissant une représentation précise des couleurs dès la sortie de la boîte. Chaque unité est préétalonnée en usine et accompagnée de rapports d'étalonnage individuels. Avec une couverture sRGB à 100 % et la certification Pantone, reconnue comme la norme internationale en matière de couleurs, les utilisateurs peuvent obtenir des couleurs précises et fiables.



Le support d'affichage offre des options de réglage polyvalentes, notamment le pivotement, la rotation, l'inclinaison et le réglage en hauteur. La fonction de pivotement automatique, qui peut être activée en téléchargeant le logiciel fourni, ajuste automatiquement l'orientation des photos. En outre, l'écran prend en charge le mode écran partagé, ce qui permet aux utilisateurs d'avoir plusieurs fenêtres côte à côte et de personnaliser la disposition en fonction de leurs tâches.



Les options de connectivité comprennent HDMI 1.4 x 1, DisplayPort 1.2 x 1, USB 3.2 Type-A x 3, et USB 3.2 Type-B x 1. L'écran dispose également d'un port USB-C avec une capacité d'alimentation de 60 W. Ses spécifications comprennent une luminosité maximale de 250cd/m2, un angle de vision de 178°/178° (horizontal/vertical), un rapport de contraste de 1 000:1, un rapport de contraste dynamique de 20 000 000:1, un temps de réponse (GTG) de 5ms, un taux de rafraîchissement de 60Hz, et une couleur d'affichage maximale d'environ 1 677 mille couleurs.



Les dimensions extérieures du ColorPro VP2456 mesurent 539 mm de largeur, 215 mm de profondeur et la hauteur peut être ajustée entre 388,5 mm et 518,4 mm. L'écran pèse environ 14,4 kg.



Le prix n'a pas été communiqué.



THE GURU3D