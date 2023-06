Les prototypes historiques AMD Ryzen 9 5950X3D et 5900X3D présentés dans la vidéo Gamers Nexus.



Gamers Nexus a mis en ligne une vidéo consacrée à l'histoire de l'architecture CPU Zen d'AMD - le rédacteur en chef et fondateur Stephen Burke s'est aventuré sur le campus de test et d'ingénierie de Team Red, basé à Austin, au Texas. Une couverture plus longue et plus approfondie de sa visite du laboratoire sera publiée à une date ultérieure, mais le téléchargement d'aujourd'hui comprend un segment intéressant couvrant le matériel non commercialisé. L'équipe de Gamers Nexus a passé du temps à examiner plusieurs exemples de CPU AMD 3D V-Cache d'ancienne et d'actuelle génération. L'ingénieur principal Amit Mehra et le membre de l'équipe technique Bill Alverson ont présenté des prototypes de processeurs Ryzen 7000 et Zen 4. Ils ont également présenté d'anciennes unités Zen 3 de la série 5000 qui n'ont jamais été commercialisées : le Ryzen 9 5950X3D à 16 cœurs a été présenté avec une horloge de base à 3,5 GHz et peut atteindre 4,1 GHz. Le Ryzen 9 5900X3D à 12 cœurs avait une fréquence de base de 3,5 GHz et une fréquence d'accélération de 4,4 GHz.











Team Red ne vend pour l'instant qu'un seul modèle AM4 3D V-Cache, sous la forme de son CPU Ryzen 7 5800X3D bien accueilli. Il est sorti il y a plus d'un an, mais les récentes baisses de prix ont entraîné une augmentation des ventes - les constructeurs de systèmes cherchant à maximiser le potentiel de leur ancienne génération de cartes mères compatibles avec la série Ryzen 5000 s'arrachent les 5800X3D. AMD pourrait être en train de préparer une alternative moins chère, avec des rapports antérieurs proposant un "Ryzen 5 5600X3D" positionné pour affronter la série Core i5 de 13ème génération d'Intel (avec DDR4). Les Ryzen 9 5950X3D et 5900X3D, qui n'ont pas encore été commercialisés, disposent de piles 3D V-Cache sur leurs deux CCD (soit 192 Mo de cache L3), ce qui est unique étant donné que tous les CPU 3D V-Cache vendus au détail (jusqu'à présent) se limitent à une seule pile CCD. Apparemment, AMD a décidé de s'en tenir à cette dernière configuration parce qu'elle offre le meilleur équilibre entre performance et efficacité, et les benchmarks de jeu ont montré qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les deux configurations.











La description de la vidéo de Gamers Nexus indique ce qui suit : "Cette vidéo n'a pas été retenue pour notre prochaine visite approfondie du campus de test et d'ingénierie d'AMD à Austin, au Texas, mais les histoires racontées (et les produits inédits montrés) étaient trop intéressantes pour être entièrement supprimées - nous avons donc élargi la discussion.



Elle se poursuit : "Cette (vidéo) couvre une partie de l'histoire d'AMD Zen à partir d'une conversation parallèle avec Amit Mehra et Bill Alverson chez AMD, discutant des nombreux défis du lancement initial, des produits qui sont lancés et de certains qui n'arrivent pas sur le marché, et de la façon dont Zen a failli ne pas être présenté à l'origine en 2016. Les processeurs Ryzen d'AMD ont été présentés au public en 2017, mais ce contenu examine les coulisses de ce qui a conduit à ce lancement."



