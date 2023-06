EVGA présente la série d'alimentations SuperNOVA 1000G/850G XC.



La série EVGA SuperNOVA 1000G/850G XC est la première série d'alimentation compatible ATX 3.0 et PCIe Gen 5.0 d'EVGA. Avec un contrôleur résonnant LLC en demi-pont, un convertisseur DC-DC et des condensateurs 100% japonais, les EVGA SuperNOVA 1000G et 850G XC offrent la puissance dont vous avez besoin pour un système de jeu moderne.















Compatible ATX 3.0 et PCIe 5.0



Conçue pour supporter les standards actuels et futurs, la série SuperNOVA XC d'EVGA est entièrement compatible avec les standards ATX12V V3.0 et PCIe Gen 5.0. Cela signifie que vous pouvez utiliser ces alimentations avec votre système actuel ou celui que vous souhaitez construire. De plus, ces alimentations sont conçues pour répondre beaucoup plus rapidement aux pics transitoires, ce qui garantit que votre carte et votre système restent sûrs et entièrement alimentés à tout moment.



200 % Excursion de puissance totale







Les alimentations de la série SuperNOVA XC supportent jusqu'à 200% d'excursion de puissance totale et jusqu'à 300% d'excursion de puissance du GPU. Cela signifie que ces alimentations peuvent gérer jusqu'à deux fois leur puissance nominale et jusqu'à trois fois la puissance soutenue du GPU pendant de courtes périodes. Soyez assuré que votre système actuel ou futur sera capable de gérer un pic momentané de consommation d'énergie.



Câble et connecteur PCIe 12VHPWR natif







La série SuperNOVA XC est dotée d'un câble 12VHPWR natif capable de délivrer jusqu'à 600 W de puissance de sortie tout en éliminant l'encombrement du câble adaptateur. Le câble 12VHPWR a également une température nominale améliorée de 105°C qui garantit des performances stables et la sécurité de votre système de nouvelle génération.



Caractéristiques :











Compatible ATX 3.0 et PCIe 5.0



- Les condensateurs 100% japonais garantissent une fiabilité à long terme,

- Certifié 80 Plus Gold, avec une efficacité de 90% (115VAC) / 92% (220VAC~240VAC) ou plus sous des charges typiques,

- Le contrôleur résonant LLC en demi-pont et la conception DC-DC permettent une régulation de tension extrêmement serrée et une ondulation et un bruit très faibles,

- Supporte jusqu'à 200% d'excursion de puissance totale,

- Supporte jusqu'à 300% d'excursion de puissance du GPU,

- Le ventilateur FDB contrôlé par PWM réduit le bruit grâce à un contrôle précis de la courbe du ventilateur,

- Entièrement modulaire pour réduire l'encombrement et améliorer le flux d'air,

- Le système de contrôle thermique intelligent EVGA ECO élimine le bruit du ventilateur à des charges faibles ou moyennes,

- Protections robustes, y compris OVP (protection contre les surtensions), UVP (protection contre les sous-tensions), OCP (protection contre les surintensités), OPP (protection contre les surpuissances), SCP (protection contre les courts-circuits), et OTP (protection contre les surchauffes).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP