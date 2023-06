Philips lance un moniteur 5120 x 2160 avec connectivité Thunderbolt 4.



Le moniteur professionnel Philips 40B1U6903CH est arrivé sur le marché. Il est équipé d'un grand écran de 39,7 pouces (100 cm de diag.), d'une résolution 5K2K (5120 x 2160) et d'une solution d'accueil Thunderbolt 4 rapide et multifonctionnelle.



















Une nouvelle façon de travailler



La solution d'accueil Thunderbolt 4 est flexible et polyvalente ; elle permet de transférer des données à une vitesse de 40 Gbps avec une bande passante bidirectionnelle et est également compatible avec les connexions des câbles Thunderbolt précédents, USB et DisplayPort. Le Philips 40B1U6903CH étant équipé de cette technologie, il constitue une solution idéale pour les professionnels à la recherche d'un transfert de données rapide, d'une connexion Ethernet rapide (1 Gbit/s) et d'une capacité d'alimentation de 90 W pour les appareils connectés.



Webcam 5MP intégrée pour des vidéoconférences améliorées



En plus de la station d'accueil Thunderbolt 4, la webcam intégrée de 5 MP du Philips 40B1U6903CH est un autre atout essentiel pour une productivité optimale. Optimisée pour une meilleure expérience vidéo, la webcam intégrée est dotée d'un microphone antibruit et d'une webcam de 5 mégapixels pour des appels de réunion de haute qualité. La webcam 5MP possède également la certification pratique Windows Hello, les capteurs avancés pour la reconnaissance faciale connectent chaque utilisateur à tous ses comptes Windows en quelques secondes.



Spécifications visuelles et certifications pour le Philips 40B1U6903CH



Outre ses caractéristiques principales, le moniteur Philips 40B1U6903CH est équipé de fonctions qui rendent l'affichage agréable à l'œil, littéralement. Pour éviter les effets potentiellement nocifs d'une exposition prolongée à la lumière bleue, ce moniteur est certifié TUV Rheinland Eyesafe RPF 50, ce qui signifie qu'un filtre anti-lumière bleue est toujours activé. En outre, le moniteur est conçu avec des angles de vision de 178/178 degrés grâce à la technologie IPS, de sorte que le contenu visualisé est visible sous presque tous les angles. Enfin, les images restent nettes à l'écran grâce à la qualification DisplayHDR 400 certifiée VESA du Philips 40B1U6903CH.



Autres caractéristiques du Philips 40B1U6903CH



Outre ses caractéristiques visuelles attrayantes, le Philips 40B1U6903CH est également conçu pour le confort : Il est équipé d'une base Ergo compacte qui s'incline, pivote et s'ajuste aux préférences de l'utilisateur. Il convient également de mentionner que la commodité est de la plus haute importance pour ce moniteur et qu'il est doté d'un crochet pour écouteurs qui facilite l'utilisation et le rangement des accessoires.



Pour compléter l'arsenal de fonctionnalités du Philips 40B1U6903CH, le moniteur est également équipé d'un commutateur KVM intégré MultiClient, idéal pour gérer une configuration à deux PC simplement à l'aide d'un clavier et d'une souris. En outre, la fonction PowerSensor du Philips 40B1U6903CH permet aux utilisateurs d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie en réduisant la luminosité de l'écran lorsque le moniteur n'est pas utilisé.



Philips 40B1U6903CH



Avec toutes ces caractéristiques en tête, le Philips 40B1U6903CH est idéal pour les professionnels à la recherche d'une solution d'accueil rapide sans lésiner sur la qualité visuelle.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Le moniteur sera disponible à l'achat en juin 2023 et au prix de 1 849 euros.



TECHPOWERUP