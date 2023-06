Zotac lance le GPU GeForce RTX 4090 PGF OC - un modèle exclusif au marché chinois.



Zotac a présenté un nouveau modèle phare de NVIDIA pour le marché chinois uniquement : sa dernière carte graphique GeForce RTX 4090 24 Go est désormais disponible en édition Prime Gamer Force (PGF) Overclocked, qui se situerait à un niveau supérieur à la série AMP Extreme (plus connue). Un listing sur JD.com l'affiche au prix de 17 599 RMB (un peu moins de 2500 $), ce qui en fait une carte très sérieuse. Les cartes Zotac PGF sont généralement équipées des meilleures solutions de refroidissement de la société, ce qui permet d'augmenter la vitesse d'horloge et la puissance. Ce nouveau modèle est le premier exemple d'un GPU Ada Lovelace équipé de la livrée Prime Gamer Force. Le design du refroidisseur de la Zotac RTX 4090 PGF OC semble partager la même forme générale que la variante AMP Extreme AIRO, mais il a été mis à jour avec de nouveaux designs de capot et de plaque arrière, quatre zones d'éclairage RGB (contrôlées par logiciel) et une esthétique blanche/noire discrète.



















La RTX 4090 PGF OC edition est refroidie par trois ventilateurs de 11 cm et une chambre à vapeur (semblable à la solution de l'AMP Extreme AIRO). La carte est l'une des plus grandes disponibles sur le marché avec des dimensions de 381 mm (L) x 154 mm (l) x 74 mm (P) - dépassant l'AORUS Master de Gigabyte et sa sœur AMP de Zotac (de 2,5 cm en longueur). ITHome a publié un peu plus tôt dans la journée son test (en mandarin) de la carte phare de Zotac, exclusive au marché chinois. La RTX 4090 PGF semble avoir un seul connecteur d'alimentation 16 broches et un VRM 24+4 phases, avec un TDP maximum de 525 W. Un interrupteur BIOS sur la carte permet d'activer un mode OC à 2625 MHz, la vitesse d'horloge par défaut est réglée à 2580 MHz, ce qui est assez typique pour un modèle GeForce RTX 4090 haut de gamme. La carte PGF surpasse sa sœur AMP Extreme AIRO d'une petite marge en mode overclocké - elle est 45 MHz plus rapide (2625 MHz vs. 2580 MHz).



TECHPOWERUP