FSP nous une nouvelle laimentation PC : La Cannon PRO 2000W.



L'alimentation FSP Cannon PRO 2000W est destinée aux utilisateurs à la recherche d'un bloc surpuissant qui permet de connecter jusqu'à 9 cartes graphiques et de nombreux périphériques de stockage. La Cannon PRO est dotée de la certification 80+ Gold et propose une conception avec un rail unique.



















Plusieurs sets de fente



Nous savons qu'il est nécessaire pour une alimentation pour PC créteur d'avoir plusieurs rails, le Cannon PRO 2000W possède donc 18 sets de fentes PCI-E 6+2 PIN et est capable de faire fonctionner jusqu'à 9 cartes graphiques simultanément.



Idées pour les stations de travail d'apprentissage d'IA et les utilisateurs de PC créateurs



Le Cannon PRO 2000W possède 18 sets de fentes PCI-E 6+2 PIN et donc une grande capacité à accueillir plusieurs cartes graphiques afin d'accomplir n'importe quelle tâche. C'est la meilleure alimentation en terme de stabilité, et peut être utilisé pour l'informatique en cloud, le streaming en direct et les créateurs d'animations.



Unité d'alimentation puissante



Nous insistons uniquement sur la recherche de performances exceptionnelles, comme avec la prise en charge d'une large gamme d'entrées CA 90Vac~264Vac contre des situations de puissance instable.



Ventilateur à double roulement à bille 135mm, silencieux et qui dure



Un processeur graphique est susceptible de générer énormément de chaleur pendant le minage, mais notre contrôle intelligent intégré du ventilateur peut radicalement améliorer les performances du système de refroidissement.



Conforme avec l'IEC 62368



FSP Group présente les dernières technologies en matière d'énergie verte et fournit des certifications de sécurité additionnelles afin de garder ses unités d'alimentation en avance sur les changements de régulation. FSP a amélioré la majorité de ses alimentations sur les nouveaux standards IEC 62368.



Conception entièrement modulaire avec câbles ruban



La conception entièrement modulaire du CANNON PRO 2000W est accompagnée d'une construction soignée et une installation facile, en plus d'améliorer ses performances de refroidissement.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Elle est déjà disponible dans les sites E-Commerces. Le prix est de : 549.90 euros.



FSP