MSI ajoute le B760 GAMING PLUS WIFI à sa gamme de composants pour PC de jeu.



MSI a annoncé la sortie de la carte mère ATX B760 GAMING PLUS WIFI. Cette carte mère est compatible avec la norme LGA1700 et intègre la puce Intel B760.















La B760 GAMING PLUS WIFI est une carte mère au standard ATX qui intègre la puce Intel B760. Selon MSI, elle se positionne comme un choix idéal pour la construction d'un PC de jeu, en privilégiant la fonctionnalité aux revendications marketing. Les principales caractéristiques de la B760 GAMING PLUS WIFI comprennent un grand dissipateur thermique VRM et un circuit d'alimentation 12+1+1 phases, garantissant des performances stables.



Elle prend également en charge le Realtek 2.5 Gigabit LAN et le Wi-Fi 6, ce qui permet aux joueurs de créer un environnement réseau optimal à haut débit. En outre, la carte mère offre des fonctions pratiques telles que le "EZ M.2 Clip" pour faciliter l'installation des SSD M.2 et le "MSI Driver Utility Installer" pour faciliter l'installation des pilotes.



Les principales spécifications de la carte mère comprennent PCI Express 4.0 (x16) x1, PCI Express 4.0 (x4) x1, PCI Express 3.0 (x1) x3, M.2 (PCIe 4.0) x2, SATA x4, et DDR5 6800 + (OC) x4. Pour la sortie vidéo, il dispose d'un port HDMI 2.1 et d'un port DisplayPort 1.4.



Disponibilité et Prix



Pour plus d'informations sur la B760 GAMING PLUS WIFI, y compris les spécifications et le prix du produit, veuillez consulter le site officiel de MSI. Son prix se situerait aux alentours de 185 Dollars.



